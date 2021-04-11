Бийск: ФАС России проверит цены на овощи, сахар и яйца

Бийск: ФАС России проверит цены на овощи, сахар и яйца

11.04.2021 0 Автор Горняк22

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Согласно данным Росстата, среди овощей сильнее всего подорожали капуста, лук, картофель, свекла и лук.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала камеральные проверки производителей овощей, после получения информации об их подорожании.

В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен, — говорится в сообщении ФАС.

Росстат публиковал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. Так, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82 процента после 1,22 процента в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожали следующие овощи: морковь — 14,8 процента; картофель — 13,4 процента; свекла — 11,2 процента; репчатый лук — 7,5 процента; капуста — 6,7 процента.

Также в ФАС заявили, что проверят производителей мяса птицы и яиц. В ведомстве предполагают, что отдельные компании могли использовать доминирующее положение на рынке или сговориться для завышения цен.

Кроме того, в России вновь заморозили все время растущие цены на сахар — на этот раз до июня. Опасения, что искусственное регулирование обернется перебоями с поставками, оказались не беспочвенными: ретейлеры уже жалуются на производителей. В Минсельхозе ситуацию считают стабильной, но намерены контролировать поставки в магазины.

Этой весной торговые сети начали жаловаться, что не могут закупить сахар-песок по фиксированной цене. По словам председателя правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахара») Андрея Бодина, спрос вырос, что говорит о желании сетей закупиться впрок. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тоже не увидела риска дефицита. Тем не менее аналитики считают, что ситуация не рынке сложилась нестандартная.

ФАС России проверит цены на овощи, сахар и яйца 1

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Бийский рабочий

РубрикаАлтайский край

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