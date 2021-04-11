Бийск: ФАС России проверит цены на овощи, сахар и яйца

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Согласно данным Росстата, среди овощей сильнее всего подорожали капуста, лук, картофель, свекла и лук.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала камеральные проверки производителей овощей, после получения информации об их подорожании.

В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен, — говорится в сообщении ФАС.

Росстат публиковал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. Так, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82 процента после 1,22 процента в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожали следующие овощи: морковь — 14,8 процента; картофель — 13,4 процента; свекла — 11,2 процента; репчатый лук — 7,5 процента; капуста — 6,7 процента.

Также в ФАС заявили, что проверят производителей мяса птицы и яиц. В ведомстве предполагают, что отдельные компании могли использовать доминирующее положение на рынке или сговориться для завышения цен.

Кроме того, в России вновь заморозили все время растущие цены на сахар — на этот раз до июня. Опасения, что искусственное регулирование обернется перебоями с поставками, оказались не беспочвенными: ретейлеры уже жалуются на производителей. В Минсельхозе ситуацию считают стабильной, но намерены контролировать поставки в магазины.

Этой весной торговые сети начали жаловаться, что не могут закупить сахар-песок по фиксированной цене. По словам председателя правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахара») Андрея Бодина, спрос вырос, что говорит о желании сетей закупиться впрок. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тоже не увидела риска дефицита. Тем не менее аналитики считают, что ситуация не рынке сложилась нестандартная.

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13:48, 09.04.2021 974

Бийский рабочий