Бийск: Евсеев день: народный календарь на 7 мая

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Народный праздник Евсеев день отмечается 7 мая.

На Руси к 7 мая нужно было закончить посев овса — отсюда пошло и прозвище Евсея: «Евсей — овсы отсей». Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, либо когда появляются крылатые муравьи, либо когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае. Хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

Чтобы урожай овса удался на славу, в некоторых регионах страны на Евсея накрывали специальный «овсяный стол». К обеду хозяйка дома подавала блюда с добавлением овса, начиная с хлеба, в состав которого входила овсяная мука, и заканчивая сладким печивом, похожим на современные овсяные печенья. На столе в этот день была похлебка с овсяной крупой и овощами, овсяная каша и кисель.

Еще одно поверье, связанное с Евсеевым днем, было следующим: в народе считалось, что к людям в этот день пристает маета и гнет к земле. Маетой называли такое состояние, когда человек не мог понять, где и что у него болит, был апатичным и грустным. Чтобы маета не приставала, утром на Евсея все члены семьи обязательно выпивали по три глотка святой воды и ею же умывались.

Народные приметы на 7 мая:

Если день выдался дождливым, то на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы.

Золотой закат говорит о том, что в ближайшие дни осадков не будет.

Овес надо сеять дня за два до наступления полнолуния или два дня спустя.

Если на березе появился цвет – пришло время сеять овсянку. Об этом же говорит и появление крылатых муравьев.

Полетел пух с ивы и лозы – настал срок посева позднего овса.

Если калина еще не зацвела – не стоит сеять поздние яровые.

Бийский рабочий