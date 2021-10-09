Бийск: Эволюция вируса и ухудшение обстановки. Коротко о ситуации с COVID на 9 октября
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В мире доминирует дельта-штамм коронавируса, который может перестать эволюционировать
- За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 936 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 566 человек.
- За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 936 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Более 900 человек в сутки умирают от COVID-19 третий день подряд — впервые об этом было объявлено 6 октября
- Эксперты не исключают, что доминирующий сейчас дельта-штамм коронавируса может прекратить эволюционировать и остаться основным штаммом. Его патогенные свойства уже усилены до предела.
- Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года.
- Минздрав РФ направил в ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID.
- Минздрав: ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Под наблюдением медиков в стране сейчас находятся более 1,038 млн пациентов с COVID-19.
- Экс-президент СССР Михаил Горбачев находится на карантине из-за коронавируса уже больше месяца по рекомендации врачей, но он не болеет, утверждают его представители.
- Первым зараженным COVID-19 на Шпицбергене стал российский моряк.
В Алтайском крае решили усилить контроль за соблюдением антиковидных мер
17:11, 08.10.2021 747