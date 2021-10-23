Бийск: Евлампий Зимоуказатель. Что можно и нельзя делать по приметам 23 октября
0
В церковном календаре это день почтения памяти двух святых мучеников — брата и сестры Евлампия и Евлампии
Другие названия праздника: «Евлампий», «Евлампий-светильник», «Зимоуказатель». В этот день крестьяне выходили смотреть на месяц куда он смотрит и по нему предсказывали погоду.
На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц. Считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры.
К Евлампию дни становились заметно короче. Поговаривали: «Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает».
Молодежь в этот день прыгала через костер. Считалось, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.
Что нельзя делать 23 октября
- Не стоит заниматься домашними делами: стирать, гладить, мыть полы и пылесосить. Если пренебречь этим запретом, с мусором из дома можно вымести здоровье и достаток семьи.
- Избегайте новых покупок, тем более, если задумали приобретать недвижимость или автомобиль. Это принесет вам не мало бед, вещь потеряется или сломается.
- Нельзя браться за новые дела — это к неудаче в начинаниях. Также не стоит делать крупные приобретения сегодня и покупать одежду – не прослужит долго.
- Если вы решили провести свадьбу или венчание в этот день — не получится построить хороших и крепких отношений в семье.
Народные приметы на 23 октября
- Если на Евлампия Зимоуказателя морозы не стукнут, то еще четыре недели не будет зимы.
- В Лампеи грязь да слякоть – октябрь-грязник до Казанской снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится.
- Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемь стращает.
Смотрим за звездами: ночью 21 октября звездопад Ориониды достигнет пика
18:51, 21.10.2021 657