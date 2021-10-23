Бийск: Евлампий Зимоуказатель. Что можно и нельзя делать по приметам 23 октября

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В церковном календаре это день почтения памяти двух святых мучеников — брата и сестры Евлампия и Евлампии

Другие названия праздника: «Евлампий», «Евлампий-светильник», «Зимоуказатель». В этот день крестьяне выходили смотреть на месяц куда он смотрит и по нему предсказывали погоду.

На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц. Считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры.

К Евлампию дни становились заметно короче. Поговаривали: «Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает».

Молодежь в этот день прыгала через костер. Считалось, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

Что нельзя делать 23 октября

Не стоит заниматься домашними делами: стирать, гладить, мыть полы и пылесосить. Если пренебречь этим запретом, с мусором из дома можно вымести здоровье и достаток семьи.

Избегайте новых покупок, тем более, если задумали приобретать недвижимость или автомобиль. Это принесет вам не мало бед, вещь потеряется или сломается.

Нельзя браться за новые дела — это к неудаче в начинаниях. Также не стоит делать крупные приобретения сегодня и покупать одежду – не прослужит долго.

Если вы решили провести свадьбу или венчание в этот день — не получится построить хороших и крепких отношений в семье.

Народные приметы на 23 октября

Если на Евлампия Зимоуказателя морозы не стукнут, то еще четыре недели не будет зимы.

В Лампеи грязь да слякоть – октябрь-грязник до Казанской снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится.

Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемь стращает.

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18:51, 21.10.2021 657

Бийский рабочий