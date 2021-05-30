Бийск: Евдокия Свистунья: по каким примета на 30 мая определяют погоду на лето

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Народный праздник Евдокия Свистунья отмечается 30 мая (по старому стилю – 17 мая)

В православном церковном календаре это день памяти преподобной Евфросинии Московской. Другие названия праздника: «Евдокия», «Евфросинья», «Ондрон с дождём», «Звездочёт». На Руси считалось, что Евдокия является заступницей от засух. Поэтому в этот день ей молились, чтобы Солнце не иссушило землю, чтобы дождей было вдосталь. Название «Свистунья» праздник получил из-за ветров, которые свистят в этот период.

30 мая все женщины деревни шли на окучивание картофеля. Считалось, что если окучить его именно на Евдокию, то урожай в этом году будем большим: «Вершки жук не поест, а корешки проволочник не испортит». Во многих местностях блюда из картофеля в этот день были обязательными на столе.

Во многих деревнях проводились специальные обряды, читались старинные заговоры для того, чтобы вызвать дождь, от которого зависело, будет год урожайным или нет. Например, в этот день ходили к заброшенным источникам и колодцам, очищали их от грязи, как бы давая вторую жизнь, а потом обливали друг друга водой из них.

Народные приметы на 30 мая

Какая погода стоит на Евдокию Свистунью, таким будет и лето.

Прохладный день – примета частых градов летом.

День дождливый и луна только зарождается – летом будет много осадков.

Если на Евдокию дул северный ветер, то ожидали холодного лета, западный ветер обещал мокрое, но теплое лето, а ветер с юга предвещал летнюю жару.

На яблоне, рябине и сирени много цвета – в ближайшие дни будет хорошая рыбалка.

Вокруг флюгера, шпиля и подобных остроконечных предметов видно голубоватое мерцание – скоро начнется гроза.

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07:00, 29.05.2021 1422

Бийский рабочий