Бийск: Эвалар интегрировал свою e-comm платформу со СберМегаМаркетом

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Аналитики компании ожидают, что создание фирменной бренд-зоны позволит до 50% увеличить оборот «Фитомаркета»

Компания «Эвалар» завершила интеграцию полного ассортимента своей e-comm платформы «Фитомаркет» с мультикатегорийным маркетплейсом СберМегаМаркет. Компания стала первым производителем БАД, который реализовал сотрудничество с платформой без посредников. Аналитики компании ожидают, что создание фирменной бренд-зоны позволит до 50% увеличить оборот «Фитомаркета».

В настоящее время компания видит в числе приоритетов развития – расширение присутствия в digital-каналах, как в аптечном e-comm, так и в нефармацевтическом сегменте. По данным DSM-Group, компания «Эвалар» уже заняла первое место среди производителей БАД на рынке аптечного e-comm с долей 14,3% (в рублях) по итогам трех кварталов 2021 года к аналогичному периоду прошлого года. При этом компания сумела показать рост в аптечном e-comm сегменте в третьем квартале текущего года +178%.

E-comm директор «Эвалар» Александр Лукин полагает, что ключевой точкой роста в сегменте неаптечного e-comm на сегодняшний день являются прямые контракты и ИТ-интеграции с крупнейшими цифровыми торговыми площадками. По мнению Александра Лукина, свой вклад в рост позиций компании внесла также ассортиментная политика: «Существенный рост бренда в диджитал-сегменте стал возможен благодаря обновлению продуктовой линейки «Эвалар» за счет развития категории «витамины и минералы», в том числе за счёт линии шипучих витаминов, серии коллагенов и антиэйдж продуктов которые стали существенными драйверами роста».

— Категория товаров для здоровья и красоты является одной из наиболее динамично растущих на СберМегаМаркете – в октябре 2021 прирост оборота составил +482% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, продажи витаминов и БАД увеличились на +560% год к году. Продажи продукции «Эвалар» показали рост объема на маркетплейсе более чем в 10 раз, а доля бренда в категории БАД увеличилась с 7% до 12,5%. Мы рассчитываем, что дальнейшее сотрудничество позволит значительно улучшить показатели в категории, поскольку прием БАДов и витаминов постепенно становится неотъемлемой частью здорового образа жизни для наших клиентов, — отмечает Анна Маркина, руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок маркетплейса СберМегаМаркет.

ЗАО «Эвалар» — одна из крупнейших в России фармацевтических компаний, занимающая 2 место среди отечественных фармпроизводителей, по данным DSM-Group за январь 2021 года. Абсолютный национальный лидер по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья. Первая в России компания, реализовавшая принцип полного цикла производства – от выращивания растительного сырья, до упаковки готовой продукции. В ассортиментном портфеле «Эвалар» более 300 наименований биологически активных добавок и лекарственных препаратов различных форм выпуска.

«Фитомаркет Эвалар» — первый маркетплейс непосредственно от крупнейшего российского производителя продуктов для сохранения и укрепления здоровья. На площадке представлено около 8 000 sku продукции российского и иностранного производства, качество и безопасность которых подтверждены. Больше информации на сайте https://fitomarket.ru/

Маркетплейс СберМегаМаркет — онлайн-площадка, входящая в экосистему Сбера, где можно найти более 2,7 млн товаров более чем от восьми тысяч магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. На СберМегаМаркете представлены ведущие интернет-магазины России, каждый из которых прошёл проверку качества. На текущий момент СберМегаМаркет доставляет товары в 950 городах России. Ежедневно к платформе присоединяются новые партнёры, предлагая лучшие цены и расширяя ассортимент. Более подробную информацию можно найти на https://sbermegamarket.ru/.

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Бийский рабочий