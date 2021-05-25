Бийск: Это не лечится: о чем сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли

0

Новый сриминговый сервис Kion громкое заявил о себе премьерой легкого, но в то же время поднимающего серьезные темы, сериала.

Главную рол исполнила актриса Дарья Мороз – в сериале она играет сексолога и профессора эндокринологии Алену Липницкую. Она и ее команда работает в дорогой клинике в центре Москвы, обещая из каждой женщины сделать королеву, достойную любви и счастья.

И методика Липницкой чудесным образом исцеляет каждого пациента, попавшего к ней на приём. Семейная жизнь самой медички на первый взгляд столь же безупречна, как и ее репутация: любящий муж (Анатолий Белый), сын-отличник и ушастый французский бульдог. Но вскоре мир Алены начнет трещать по швам, и спасать придется уже ее саму.

Онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы сейчас могут поднимать откровенные темы, которые никогда не увидишь на федеральных, «традиционных» телеканалах. Тем и привлекают такие проекты зрителей – что здесь все как в жизнь, без прикрас, с матами и слезами, и герои более похожи на живых, а не целлулоидных сериальных кукол.

С проблемами, как у Алены, сталкивались многие женщины из категории «тех, кому за 45+».

Сериал мелодраматичный – здесь есть над чем посмеяться и над чем взгрустнуть. Он исследует уже знакомые по другим отечественным проектам темы и сюжеты. В чём-то это парафраз недавнего «Психа» Фёдора Бондарчука — в центре событий снова психолог, который не в состоянии помочь самому себе. С другой стороны, здесь ощущаются «Измены» и другие сериалы. Впрочем, «Клиника счастья», не удивляя своей оригинальностью, вполне искренне стремится рассмотреть множество частных случаев несчастья современной женщины в мегаполисе.

Каждый эпизод сериала представляет одну поломанную судьбу, которую Липницкой и её команде предстоит «починить». Пожалуй, это самая интересная часть «Клиники счастья», поскольку работа врачей часто напоминает работу следователей. Психологи и хирурги (в их числе замечательные артисты Артём Ткаченко и Максим Лагашкин) кропотливо изучают пациентку, ставят ей диагноз и сперва с единодушным прискорбием сообщают: случай безнадежный. Однако начальница настаивает, что результат в их клинике может быть только один — безоговорочное выздоровление и возвращение либидо. Тогда силы врачей мобилизуются, чтобы докопаться до внутренней тайны женщины и понять, почему же она так несчастна.

А еще сериал отвечает на вопрос: «Есть ли интимная жизнь после 50?» Да и вообще жизнь. Оказывается, есть – героиня катается на велосипеде, носит кеды, но может и стильно одеться в элегантное платье (даже халат врача она заменила на женственный наряд), следит за здоровьем, ходит на вечеринки и влюбляется. Прекрасный идеал для современного, не желающего стареть, общества.

Сериал понравится, конечно же, женщинам. Но и мужикам есть на что тут посмотреть и о чем подумать, в частности, стоит ли уходить от бывшей жены к молоденькой наивной девочке только потому, что ударил тот самый «бес в ребро». Рекомендуется к просмотру в выходной день – в компании с мужем или подругами. Конечно же, строго 18+.

Манипулируй этим: о чем сериал «Медиатор», который идет на стрим-сервисе START

19:54, 27.04.2021 781

Бийский рабочий