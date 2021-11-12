Бийск: Это навсегда: в России готовят закон о QR-кодах на транспорте и в магазинах

0

Пока меры будут действовать до июня 2022 года, однако источники в правительстве утверждают, что QR-коды останутся навсегда или очень надолго

Российский оперштаб официально подтвердил информацию о подготовке законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

— Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно, — указали в штабе.

Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах, сообщает РБК со ссылкой на источники в аппарате правительства.

Первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года.

Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

Конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, будут определять главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.

Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.

Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник издания, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.

Для иностранцев, которые привиты не зарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит главный государственный санитарный врач, указал источник со ссылкой на текст законопроекта.

В свою очередь в Кремле рассказали, когда будет возможна полная отмена QR-кодов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что их отмена возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к этой инфекции.

Песков также пояснил, что коллективный иммунитет — непостоянный показатель и должен поддерживаться на максимально возможном уровне за счет ревакцинации. Если необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу не будет достигнут, это может привести к росту заболеваемости COVID-19 в России и введению новых ограничительных мер, указал Песков.

Владельцы торговых центров в Алтайском крае просят губернатора отменить QR-коды

12:40, 11.11.2021 5560

Бийский рабочий