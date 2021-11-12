ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Это навсегда: в России готовят закон о QR-кодах на транспорте и в магазинах

Горняк22
20 часов Ago

0

Пока меры будут действовать до июня 2022 года, однако источники в правительстве утверждают, что QR-коды останутся навсегда или очень надолго

Российский оперштаб официально подтвердил информацию о подготовке законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

— Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно, — указали в штабе.

Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах, сообщает РБК со ссылкой на источники в аппарате правительства.

Первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года.

Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

  • Конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, будут определять главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.
  • До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.
  • Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.
  • Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник издания, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.
  • Для иностранцев, которые привиты не зарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит главный государственный санитарный врач, указал источник со ссылкой на текст законопроекта.

В свою очередь в Кремле рассказали, когда будет возможна полная отмена QR-кодов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что их отмена возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к этой инфекции.

Песков также пояснил, что коллективный иммунитет — непостоянный показатель и должен поддерживаться на максимально возможном уровне за счет ревакцинации. Если необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу не будет достигнут, это может привести к росту заболеваемости COVID-19 в России и введению новых ограничительных мер, указал Песков.

Это навсегда: в России готовят закон о QR-кодах на транспорте и в магазинах1

Владельцы торговых центров в Алтайском крае просят губернатора отменить QR-коды

12:40, 11.11.2021 5560

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней...
Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального...
Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего...
Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Собранные Благовещенским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
 Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего...

Читать по теме:

ВТОПЕ: