Бийск: Это невозможно: Роскачество предостерегает от покупки «сливов» ответов на ЕГЭ

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Мошенничества с обещанием ответов на ЕГЭ повторяются каждый год.

К ЕГЭ в этом году тщательно готовились не только выпускники, но и мошенники. В сети они выстроили целую инфраструктуру: сотни сайтов, групп и каналов, каждый из которых обещает выпускникам вожделенные «правильные» ответы на грядущий экзамен.

Специалисты Group-IB Digital Risk Protection обнаружили 102 мошеннических ресурса с суммарным количеством подписчиков более трех миллионов.

У самого популярного телеграм-канала, где предлагают «слив ответов», более 700 тысяч читателей.

Привлекает выпускников к покупке псевдо-ответов чем умеренная цена: в среднем от 400 до 1200 рублей за предмет.

— Ответов, однако, в итоге никто не получает: набрав денег от легковерных, мошенники исчезают до следующего года или переключаются на другие криминальные активности. В лучшем случае присылают неактуальные прошлогодние ответы, — сообщает Роскачество.

Рособрнадзор уверяет выпускников – правильных ответов на текущий ЕГЭ у мошенников не может быть даже теоретически, подобное просто невозможно.

— Сотрудники ведомства каждый год проводят мониторинг сайтов, предлагающих задания по подготовке к ЕГЭ, и еще ни разу не обнаружили подлинные утечки. Многоуровневая система защиты и контроля не позволяет материалам быть слитыми в сеть в период проведения экзамена.

Кстати, подобные мошенничества с обещанием ответов на ЕГЭ повторяются каждый год. Наиболее активны сообщества в VK и каналы в Telegram. Как правило, чаты или группы носят закрытый характер, в них заманивают обещаниями, воздействуя на эмоции – «скоро доступ закроется», «спешите», и.т.д.

Для того, чтобы вызвать у потенциальных жертв доверие, благонадежность продавца дополнительно «подтверждается» скриншотами «материалов», а также отзывами и чеками якобы «довольных покупателей».

— На самом деле это подставные пользователи, либо альтернативные аккаунты админов группы, либо платные комментаторы. Хотя большинство таких сообществ – однодневки, какие-то группы потом возникают снова, а некоторым удается даже выживать в соцсетях годами. Последние указывают на свой «стаж» как на дополнительное подтверждение «надежности» результатов, — говорят в организации.

Роскачество повторяет: не пытайтесь купить результаты ЕГЭ в интернете, а лучше потратьте оставшееся время и силы на добросовестную подготовку к экзамену. Среди рекомендованных сайтов для прокачки и проверки знаний – ФИПИ, «Решу ЕГЭ» и Яндекс-репетитор.

Бийский рабочий