Бийск: Эти мартовские выходные Владимир Путин проводит на отдыхе в Сибири

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20 и 21 марта у президента была запланирована поездка в Сибирь.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ближайшие выходные может составить компанию главе государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, Владимир Путин «остается верен своим предпочтениям в своей любви к России, к российской географии».

— На выходных — в субботу и воскресенье — Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири, — сказал представитель Кремля.

Добавим, что ранее Путин изредка выезжал на отдых в сибирскую тайгу, в частности, отдыхал в Туве. Куда президент поедет на этот раз, Песков не уточнил.

— Неоднократно уже он в этих краях проводил какие-то редкие дни отдыха.

Представитель Кремля также отметил, что вечером в воскресенье Кремль может опубликовать видеокадры или фотоснимки, иллюстрирующие отдых главы государства.

Напомним, в октябре 2019 года президент накануне своего дня рождения приехал в сибирскую тайгу, где прогулялся, собрал грибы, прокатился за рулем внедорожника. Вместе с ним посетил Сибирь Сергей Шойгу.

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17:12, 19.12.2020 974

Глава Тувы Шолбан Кара-оол тогда написал в Facebook, что Владимир Путин «впечатлен красотой» природы региона.

— Согласитесь, нет такого края, области или республики, куда он ездит так часто. Здесь он получает заряд энергии, нужный для решения важных государственных задач, — отметил господин Кара-оол.

Бийский рабочий