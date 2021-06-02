Бийск: Есть «нелегалы»: в Бийске проверили ИП с аттракционами и батутами

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Сегодня на Петровском бульваре работала межведомственная комиссия, проверявшая детские аттракционы

Напомним, что для организации летнего досуга горожан на бульваре летом администрация Бийска выдает разрешения предпринимателям города, которые оказывают услуги для детей и взрослых.

По словам Евгения Пазникова, и.о. заместителя главы Бийска по внутренней политике и административным вопросам, разработана схема размещения аттракционов, их количество, и как они должны выглядеть, в том числе и по размерам.

Сегодня в ходе проверки было установлено, что на ярмарке присутствуют и те, кто не заявлялся на нее, и размещается в неразрешенных местах. Также отмечено, что ряд объектов не соответствует заявленным, некоторые аттракционы имеют непрезентабельный вид.

Пока в Бийске разрешено работать батутам только на Петровском бульваре:

— На выходе распоряжение по площадке перед ТЦ АБ и в парке Вали Максимовой. Также этим летом ряд хозяйствующих субъектов на своих территориях, участках, разместят свои батуты, но здесь следует отметить, что на муниципальных территориях и территориях хозяйствующих субъектов ответственность за безопасность в эксплуатации этих объектов лежит на предпринимателях, которые оказывают услуги, — пояснил Евгений Пазников.

В ходе проверки отметили и ряд недочетов по эксплуатации аттракционов. После этого будет отправлено соответствующее уведомление в Ростехнадзор для того, чтобы они проверили, насколько батуты и аттракционы соответствуют ГОСТу.

Добавим, ранее «БР» сообщал, что в этом году на Петровском бульваре до 30 сентября будут работать точки по продаже мороженого, напитков, сувениров, сахарной ваты и горячей кукурузы. Из аттракционов – электропоезд, две карусели, водный бассейн, два батута – один из них спортивный, тир, прокат электромобилей и спортивного инвентаря.

Все качели, карусели: в Бийске рассказали, как будут проверять аттракционы

12:45, 31.05.2021 2775

Бийский рабочий