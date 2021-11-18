Бийск: Ещё без режиссёра: с ближайшей постановкой Драмтеатру поможет Молодёжный театр

0

В настоящее время в Драмтеатре нет даже исполняющего обязанности главного режиссёра

Событие, которое тяжело переживали многие горожане, до сих пор мешает городскому Драматическому театру вернуться в строй. Скоропостижно ушёл из жизни главный режиссёр театра Михаил Вороновский. Оказывается, незаменимые люди всё-таки есть, и Михаил Михайлович был одним из них.

Последние аплодисменты: 27 октября в Бийске простились с Михаилом Вороновским

07:15, 28.10.2021 3260

Пока что место остаётся пустым, и нет даже исполняющего обязанности главного режиссёра. Также не известно, будет ли выбран новый режиссёр «из своих», или приедет из другого города. Но артисты и зрители не будут предоставлены сами себе, и на подмогу спешат коллеги из краевой столицы.

– На ближайшую постановку приедет режиссёр из Барнаула, Андрей Воробьев из Молодежного театра, – сообщили «БР» в Драмтеатре.

Личность в Барнауле довольно известная. Молодой режиссёр получил образование по специальности в Алтайском крае, стал участником множества фестивалей и творческих мастерских. Андрей Воробьев – Лауреат Губернаторской премии им. Золотухина в области театрального искусства. С 2015 по 2019 гг служил в пермском театре «У моста», и стал режиссером-постановщиком. В 2019 году принят в труппу Молодежного театра Алтая.

Бийский рабочий