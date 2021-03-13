Бийск: Еще один магазин может появиться у дорожной развязки на Бийск

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Муниципалитет нашел арендатора для земельного участка на въезде в Бийск.

Речь идет об участке на въезде в город со стороны Барнаула, напротив бывшего поста ГАИ.

Участок, площадью 1,3 га, расположен не на первой линии от дороги, а сразу за магазином «Альтерра».

В документах администрации указано, что этот участок можно использовать под размещение объекты бытового обслуживания, магазины, рынки, общественное питание, обеспечение дорожного отдыха, выставочно-ярмарочную деятельность, гостиничное обслуживание и прочее.

В проекте муниципального договора сказано, что ряд коммуникаций – водоснабжение и водоотведение будут проложены к участку от площадки туркластера «Золотые ворота».

Участок этот город выставляет на торги не впервые, но в предыдущие разы желающих взять его в аренду не нашлось.

На сей раз интерес проявила компания «Стройленд». Она стала единственным участником аукциона, с которым и будет заключен договор аренды на 38 месяцев. Размер ежегодной платы составит 1,2 млн руб.

На Алтае предприятие с таким же названием зарегистрировано в Новоалтайске. Судя по бизнес-карточке, занимается оно, прежде всего, арендой и управлением недвижимым имуществом. Среди других направлений деятельности – строительные работы, торговля лесоматериалами и строительными материалами, скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями.

Бийский рабочий