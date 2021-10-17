Бийск: Ерофеев день. Почему 17 октября по приметам считается «нехорошим» днем

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В православном календаре в этот день почитают священномученика Иерофея Афинского, епископа

Другие названия праздника: «Иерофей», «Ерофей», «Лешегон». По народному поверью, 17 октября леший сквозь землю проваливается. Расстается лесной хозяин со своим зеленым, успевшим уронить наземь почти всю листву, царством, ломает со злой досады встречные деревья.

В народе верили, что на Ерофея в лесах перед долгой зимой происходит последний разгул леших. Поэтому в лес 17 октября не ходили даже по очень большой надобности. Лешие на Ерофея творили в лесу большие беды: ломали деревья, гоняли диких животных, загоняя их по норам, бродили по всему лесу, дрались, свистели, кричали и жутко хохотали, хлопали в ладоши так, что слышно было в соседних деревнях.

Так как Ерофеев день в народе слыл нехорошим, не только из-за проделок лешего, но и потому, что по земле в этот день гуляли злобные духи, из дома 17 октября выходить не стоило даже ненадолго. Но если уж пришлось, следовало помнить о нательных крестиках и образках.

С Ерофея начинались зимние холода. Поговаривали: «С Ерофея и зима шубу надевает». А еще многие мужики шутили: «На Ерофея один «ерофеич» душу греет». Ерофеичем называли крепкую настойку на травах, в состав которой входили мята, анис, зверобой, душица, чабрец, донник, тысячелистник, полынь, земляничный и смородиновый лист.

Именины 17 октября отмечают: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр Степан, Тихон, Яков.

Народные приметы на 17 октября

С Ерофея холода сильнее.

С Ерофея зима шубу надевает.

В этот день ходить в лес было нельзя – леший все кости может переломать.

Нежелательны в Ерофеев день свадьбы – супружество недолгим будет.

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14:39, 16.10.2021 528

Бийский рабочий