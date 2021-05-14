Бийск: Еремей Запрягальник: народный календарь и приметы на 14 мая

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Народный праздник Еремей Запрягальник отмечается 14 мая (по старому стилю – 1 мая).

Православная церковь в этот день чтит память пророка Иеремии. Его имя в народе переиначили в Еремея. Другие названия праздника: «Иеремия», «Ярёмник», «Еремей Запашник», «Пролетье», «Проводы весны». Запрягальником или запашником день прозвали потому, что на Руси как раз в эти дни начиналась пахота и сразу за ней посев.

За то в народе Еремея «запрягальником» прозвали, что он самого нерадивого на работу из дома мог погнать: «На Еремея и ленивая соха в поле выезжает». Ведь согласно закону, с давних времен у хлеборобов принятому, «сей неделю после Егория и другую после Еремея», а не то упустишь время и уже не придется «ни молотить, ни веять». И уж конечно «хлеб засевать, не пиры пировать», тут к делу особенно серьезный подход требовался.

В это время на Руси шли важнейшие сельские работы — вспашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи. Они верили, что сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Поводом для такого поверья послужило, вероятно, созвучие имени святого со словом «ярмо».

Народные приметы на 14 мая:

На Еремея и ленивая соха в поле выезжает.

Если солнце при восходе ясное, то и лето будет таким же.

Погода весь день радует – уборочный сезон будет погожим.

День пасмурный и холодный – зима будет морозной.

Вечерняя роса – к хорошей погоде на следующий день.

Если муравьи суетились в муравейнике, то ожидается ненастная погода, которая простоит почти месяц.

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16:43, 13.05.2021 1610

Бийский рабочий