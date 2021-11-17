Бийск: Ерёмин день: что можно и нельзя делать по приметам 18 ноября

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Народно-христианский праздник Ерема – сиди дома отмечается 17 ноября

День был назван так потому, что на Ерёму разгуливала нечистая сила, поэтому лучше было оставаться дома. Считалось также, что злые духи на Ерему стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье.

Наши предки считали, что в этот день непременно нужно было оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор, а за ограду — и подавно. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. «Призрачны околицы в этот день», — говорили люди. Погода также была под стать общему настроению: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит».

Но сидение дома не означало, что в Еремеев день можно было бездельничать: и дома находилось чем заняться. Женщины хлопотали по хозяйству, топили печь и занимались уборкой, а мужчины плели вожжи. Лени и нерадивости никто на Руси не потакал.

Считалось также, что злые духи на Ерему стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому в этот день не давали ни огня, ни дров, ни угля, ни денег никому, особенно соседям. Иначе удачи и счастья домочадцам можно было не видать.

Также 17 ноября нельзя никому одалживать уголь и средства добычи огня, например, спички и зажигалку. С ними можно отдать человеку свое счастье.

Не рекомендуется обижаться, негативно мыслить, устраивать конфликты и играть свадьбы.

В этот день нельзя играть свадьбу, знакомиться и судиться с людьми.

Народные приметы на 17 ноября

Если мышей появилось больше обычного – быть зиме лютой.

Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.

В этот день нельзя одалживать деньги.

Если на Ерему сыграть свадьбу или устроить сделку, то молодые разведутся, а результат сделки не будет успешным.

Если в этот праздник мужчина решить уйти к другой женщине, то его необходимо удержать, и впредь он будет верным.

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12:53, 28.09.2021 28086

Бийский рабочий