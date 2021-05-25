Бийск: Епифанов день: чем опасны кувшинки 25 мая, если верить народному календарю
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Народный праздник Епифанов день отмечается 25 мая (по старому стилю – 12 мая).
Православная церковь в этот день чтит память святителя Епифания Кипрского, епископа. Другие названия праздника: «Рябиновка», «Красный кафтан», «Епифан». Название «Рябиновка» день получил в честь одного из самых уважаемых и любимых деревьев на Руси – рябины. Рябина в народе считалась защитницей от огня и пожаров.
Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.
25 мая цветы кувшинки впервые можно было увидеть на озерах и прудах. Природа их притягательной красоты известна по старым легендам. Они гласят, что это водное растение не что иное, как обернувшаяся русалка. Кувшинки не срезают, а срывают резким движением, и только в определенные часы. Предварительно произносят ласковые слова и закрывают уши.
Народные приметы на 25 мая
- На восходе небо красное – к сухому лету.
- Солнце на заре в «красном кафтане» – летом не избежать пожаров из-за сухой погоды.
- На рябине много цвета – к хорошему урожаю льна.
- Если на прудах на Епифана появились листья кувшинки, значит следовало ожидать окончания заморозков, но если их бутоны все еще были закрыты, то ждали возвращения морозов.
- Приносить белую кувшинку в дом крайне нежелательно – может погибнуть весь домашний скот.
- Если в ночь перед дальней поездкой над кувшинкой прочесть специальный заговор и взять ее с собой в дорогу, можно не бояться никаких опасностей.
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