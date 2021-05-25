Бийск: Епифанов день: чем опасны кувшинки 25 мая, если верить народному календарю

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Народный праздник Епифанов день отмечается 25 мая (по старому стилю – 12 мая).

Православная церковь в этот день чтит память святителя Епифания Кипрского, епископа. Другие названия праздника: «Рябиновка», «Красный кафтан», «Епифан». Название «Рябиновка» день получил в честь одного из самых уважаемых и любимых деревьев на Руси – рябины. Рябина в народе считалась защитницей от огня и пожаров.

Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.

25 мая цветы кувшинки впервые можно было увидеть на озерах и прудах. Природа их притягательной красоты известна по старым легендам. Они гласят, что это водное растение не что иное, как обернувшаяся русалка. Кувшинки не срезают, а срывают резким движением, и только в определенные часы. Предварительно произносят ласковые слова и закрывают уши.

Народные приметы на 25 мая

На восходе небо красное – к сухому лету.

Солнце на заре в «красном кафтане» – летом не избежать пожаров из-за сухой погоды.

На рябине много цвета – к хорошему урожаю льна.

Если на прудах на Епифана появились листья кувшинки, значит следовало ожидать окончания заморозков, но если их бутоны все еще были закрыты, то ждали возвращения морозов.

Приносить белую кувшинку в дом крайне нежелательно – может погибнуть весь домашний скот.

Если в ночь перед дальней поездкой над кувшинкой прочесть специальный заговор и взять ее с собой в дорогу, можно не бояться никаких опасностей.

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10:45, 24.05.2021 613

Бийский рабочий