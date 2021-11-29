Бийск: Электроэнергию планово отключат в нескольких районах Бийска 29 ноября

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Информация Управления ГОЧС и ПБ Бийска

29 ноября с 8.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами на ТП-69А, будет отключена э/энергия по адресам:

ул. Нагорная,11-22,

ул.Туркменская16-26,

ул.Чапаева15-26;

ул. 1-й проезд 16-17,

ул. Каховская 15-26,

пер. Связной 33,

ул.2-й проезд13-26,

ул. 3-й проезд13-26,

киоск»Продукты» пер. Связной 31,

ул. Чапаева 2-8,

пер. Овражный,8-24а,

ул. Нагорная,2-3,

ул. 3-й Проезд,1-16,

ул.4-й Проезд 8-26,

ул. Нагорная 21-26,

Автомойка пер. Шубенский 50/1, Магазин «Продукты» пер. Шубенский 50,

ул. Каховская 7-14,

ул. Чапаева10,

ул. 2-й проезд 5-14,

ул. 3-й проезд 3-14.

С 13.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами на ТП-31, будет отключена э/энергия по адресам:

ул. Горького,30-54,27-47;

пер. Шацкого, 5-9б,4-8а,

ул. Красильникова, 64-98,63-95;

пер. Ярковский, 8-14, 7-11,

ул. Краснооктябрьская, 34-56,23;

ул. Горького, 56-68, 49-59;

пер. Ярковский, 1-5, 2-6.

С 13.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами на ТП-320, будет отключена э/энергия по адресам:

ул. Красильникова,18-62,17-61,

ул. Тургенева,32-34,35-37,

ул. Белинского, 37-47,20-26,

пер. Шацкого,12-28,15-31,

ул.Горького,16-28,15а-25,

ул.Краснооктябрьская,24-32,23б

пер. Смоленский,2-12,1-9,

пер. Шацкого,6а-6л,

ул. Тургенева,20-30,27-35,

ул. Белинского,8-16,25-35

пер. Смоленский,13-31,14-30,

пер. Третьяка, 35-49,

ул. Тургенева, 2-18,3-25,

ул. Белинского, 2-8, 9-23

пер. Третьяка, 76-92, 31-65.

С 13.00 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключено ГВС и отопление по ул. Горького 2а.

До +1 градуса потеплеет в Алтайском крае 29 ноября

06:05, 29.11.2021 194

Бийский рабочий