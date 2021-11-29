ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: Электроэнергию планово отключат в нескольких районах Бийска 29 ноября

Горняк22
9 часов Ago

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Информация Управления ГОЧС и ПБ Бийска

29 ноября с 8.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами на ТП-69А, будет отключена э/энергия по адресам:

  • ул. Нагорная,11-22,
  • ул.Туркменская16-26,
  • ул.Чапаева15-26;
  • ул. 1-й проезд 16-17,
  • ул. Каховская 15-26,
  • пер. Связной 33,
  • ул.2-й проезд13-26,
  • ул. 3-й проезд13-26,
  • киоск»Продукты» пер. Связной 31,
  • ул. Чапаева 2-8,
  • пер. Овражный,8-24а,
  • ул. Нагорная,2-3,
  • ул. 3-й Проезд,1-16,
  • ул.4-й Проезд 8-26,
  • ул. Нагорная 21-26,
  • Автомойка пер. Шубенский 50/1, Магазин «Продукты» пер. Шубенский 50,
  • ул. Каховская 7-14,
  • ул. Чапаева10,
  • ул. 2-й проезд 5-14,
  • ул. 3-й проезд 3-14.

С 13.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами на ТП-31, будет отключена э/энергия по адресам:

  • ул. Горького,30-54,27-47;
  • пер. Шацкого, 5-9б,4-8а,
  • ул. Красильникова, 64-98,63-95;
  • пер. Ярковский, 8-14, 7-11,
  • ул. Краснооктябрьская, 34-56,23;
  • ул. Горького, 56-68, 49-59;
  • пер. Ярковский, 1-5, 2-6.

С 13.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами на ТП-320, будет отключена э/энергия по адресам:

  • ул. Красильникова,18-62,17-61,
  • ул. Тургенева,32-34,35-37,
  • ул. Белинского, 37-47,20-26,
  • пер. Шацкого,12-28,15-31,
  • ул.Горького,16-28,15а-25,
  • ул.Краснооктябрьская,24-32,23б
  • пер. Смоленский,2-12,1-9,
  • пер. Шацкого,6а-6л,
  • ул. Тургенева,20-30,27-35,
  • ул. Белинского,8-16,25-35
  • пер. Смоленский,13-31,14-30,
  • пер. Третьяка, 35-49,
  • ул. Тургенева, 2-18,3-25,
  • ул. Белинского, 2-8, 9-23
  • пер. Третьяка, 76-92, 31-65.

С 13.00 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключено ГВС и отопление по ул. Горького 2а.

Электроэнергию планово отключат в нескольких районах Бийска 29 ноября1

До +1 градуса потеплеет в Алтайском крае 29 ноября

06:05, 29.11.2021 194

 

Бийский рабочий

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