Бийск: Электроэнергию отключат в нескольких районах Бийска 10 ноября
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Управление ГОЧС и ПБ Бийска сообщает о плановых отключениях.
10 ноября с 10.00 до 15.00 в связи с монтажом ПГ по ул. Малоугреневская 39 будет отключено ХВС по адресам:
- Малоугреневская, 3-я Малоугреневская 16, 4-я Малоугреневская 14, котельная №12 (Водоканал).
В связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия с 10.00 до 15.00 по адресам:
- ул. Матросова 59, 61, 65, 67;
- Чайковского 118 (ЗСК).
С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам:
- ул. Квартальная, 45-47, 46-56,
- ул. 2-я Квартальная, 1-13а, 2-30.
- ул. В-Цесовская, 151-181.
- ул. Пригородная, 2-38,
- ул. Урожайная, 9,11/1,58-106.
- пер. Бытовой, 1 (морг, баня, столярка).
- район в границах ул. Луговая – ул. Лермонтова, пер. Ткацкий – пер. Гвардейский.
- ул. Дубильная, 2а-2е, 2, 4,6, 8,
- ул. Мостостроителей 1-10.
- ул. Сенная, 81-87, 94-102,
- ул. Революции, 61-81,
- пер. Телеграфный,48,61,
- пер. Мопровский, 52, 54.
- район в границах ул. Кольцова – ул. Герцена, пер. Достоевского – пер Московский.
С 13.00 до 16.00 электроэнеригию отключат по адресам:
- Д/с, ул. Короленко, 25,
- ул. Короленко, 27,
- пер. Литейный, 22, 24.
Бийчане считают, что администрация не контролирует земляные работы у ГБ№2
17:15, 09.11.2021 545