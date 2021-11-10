Бийск: Электроэнергию отключат в нескольких районах Бийска 10 ноября

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Управление ГОЧС и ПБ Бийска сообщает о плановых отключениях.

10 ноября с 10.00 до 15.00 в связи с монтажом ПГ по ул. Малоугреневская 39 будет отключено ХВС по адресам:

Малоугреневская, 3-я Малоугреневская 16, 4-я Малоугреневская 14, котельная №12 (Водоканал).

В связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия с 10.00 до 15.00 по адресам:

ул. Матросова 59, 61, 65, 67;

Чайковского 118 (ЗСК).

С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам:

ул. Квартальная, 45-47, 46-56,

ул. 2-я Квартальная, 1-13а, 2-30.

ул. В-Цесовская, 151-181.

ул. Пригородная, 2-38,

ул. Урожайная, 9,11/1,58-106.

пер. Бытовой, 1 (морг, баня, столярка).

район в границах ул. Луговая – ул. Лермонтова, пер. Ткацкий – пер. Гвардейский.

ул. Дубильная, 2а-2е, 2, 4,6, 8,

ул. Мостостроителей 1-10.

ул. Сенная, 81-87, 94-102,

ул. Революции, 61-81,

пер. Телеграфный,48,61,

пер. Мопровский, 52, 54.

район в границах ул. Кольцова – ул. Герцена, пер. Достоевского – пер Московский.

С 13.00 до 16.00 электроэнеригию отключат по адресам:

Д/с, ул. Короленко, 25,

ул. Короленко, 27,

пер. Литейный, 22, 24.

Бийчане считают, что администрация не контролирует земляные работы у ГБ№2

17:15, 09.11.2021 545

Бийский рабочий