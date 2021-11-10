ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: Электроэнергию отключат в нескольких районах Бийска 10 ноября

Горняк22
42 минуты Ago

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Управление ГОЧС и ПБ Бийска сообщает о плановых отключениях.

10 ноября с 10.00 до 15.00 в связи с монтажом ПГ по ул. Малоугреневская 39 будет отключено ХВС по адресам:

  • Малоугреневская, 3-я Малоугреневская 16, 4-я Малоугреневская 14, котельная №12 (Водоканал).

В связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия с 10.00 до 15.00 по адресам:

  • ул. Матросова 59, 61, 65, 67;
  • Чайковского 118 (ЗСК).

С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам:

  • ул. Квартальная, 45-47, 46-56,
  • ул. 2-я Квартальная, 1-13а, 2-30.
  • ул. В-Цесовская, 151-181.
  • ул. Пригородная, 2-38,
  • ул. Урожайная, 9,11/1,58-106.
  • пер. Бытовой, 1 (морг, баня, столярка).
  • район в границах ул. Луговая – ул. Лермонтова, пер. Ткацкий – пер. Гвардейский.
  • ул. Дубильная, 2а-2е, 2, 4,6, 8,
  • ул. Мостостроителей 1-10.
  • ул. Сенная, 81-87, 94-102,
  • ул. Революции, 61-81,
  • пер. Телеграфный,48,61,
  • пер. Мопровский, 52, 54.
  • район в границах ул. Кольцова – ул. Герцена, пер. Достоевского – пер Московский.

С 13.00 до 16.00 электроэнеригию отключат по адресам:

  • Д/с, ул. Короленко, 25,
  • ул. Короленко, 27,
  • пер. Литейный, 22, 24.

Электроэнергию отключат в нескольких районах Бийска 10 ноября1

Бийчане считают, что администрация не контролирует земляные работы у ГБ№2

17:15, 09.11.2021 545

Бийский рабочий

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