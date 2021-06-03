Бийск: Елена-льняница: что ни в коем случае нельзя делать по приметам 3 июня

0

Народный праздник «Оленин день» отмечается 3 июня (по старому стилю – 21 мая)

В церковном календаре это день почтения памяти святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской. Другие названия праздника: «Еленин день», «Алёна-лёносейка», «Льняница», «Елена — ранние льны». На Руси считалось, что Олена (Елена) покровительствует льну и поэтому весь день ее поминали с просьбой дать большой урожай льна, чтобы не остаться без одежды.

В Оленин день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене — льны, Константину — огурцы». Если последние уже давали ростки, хозяйка должна была тайно проволочь ногой старый лапоть от порога дома до огуречных грядок, бросить его там и «заговорить» урожай: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись».

А вот чего делать не следовало 3 июня — это плести кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными. Считалось, что если их коснется Алена-льносейка, то пряди станут такими же, как лен – мягкими, длинными и светлыми. Также в этот праздник девушки молились святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе.

Именины 3 июня отмечают: Елена, Константин, Андрей, Кирилл, Михаил, Федор.

Народные приметы на 3 июня

Если в Оленин день ненастно и пошел дождь, значит осенью будет преобладать такая же погода.

Если дождь затянулся на весь день и вдобавок идет град, значит 3 декабря пойдет крупой снег.

С вечера в небе луна видна в кругу – к непогоде.

На рябине много цвета – урожай льна будет хорошим.

Кукушка кукует – к погожим теплым дням.

Бийчанин сделал уникальное фото аиста на фоне труб Бийской ТЭЦ

08:37, 02.06.2021 2023

Бийский рабочий