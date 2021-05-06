Бийск: Эксперты рассказали, почему в Алтайском крае такие разбитые дороги

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Корреспонденты телеканала «Толк» провели исследование на самую актуальную тему начинающегося летнего автосезона.

Валентина Аскерова в своем репортаже размышляет на тему «В России две беды» и спрашивает экспертов – почему в регионе состояние качества дорог ухудшается. Кто виноват – строители, климат или качество асфальта?

Нагрузка на российские дороги возросла в три с половиной раза. Если 35 лет назад число машин в стране едва достигало 13 миллионов, то сейчас это цифра уже перевалила за 60: отсюда и трещины, и выбоины, но причина разбитых дорог Алтайского края кроется не только в возросшей нагрузке.

Эксперты «Алтайавтодора», например, считают, что основная беда алтайских дорог – воздействие снега и воды. Вода, попадая в небольшие трещинки под воздействием низких температур расширяется, поэтому под воздействием ударной силы колес проезжающих автомобилей, увеличивается в размерах.

Более 5 млн рублей потратят в Бийске на контроль качества ремонта дорог

11:48, 05.05.2021 463

Бийский рабочий