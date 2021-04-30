Бийск: Эксперты оценили, во сколько обойдется праздничный стол на Пасху

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Больше всего в стране вырос спрос на готовые куличи.

Эксперты сервиса «СберМаркет» заявили, что стоимость праздничного пасхального стола в РФ составит 1000 рублей.

Так, средняя стоимость готового кулича на данный момент составляет 477 рублей, десятка яиц — 85 рублей, творожной пасхи — 312 рублей. Четыре свечи и набор для окрашивания яиц из четырех цветов стоят 106 и 20 рублей соответственно.

По статистике экспертов сервиса, из ингредиентов для приготовления кулича россияне в два раза чаще стали приобретать цукаты, изюм, сахарную пудру и пищевой краситель.

Больше всего, отмечают аналитики сервиса, спрос в России вырос на готовые куличи. Также активно скупают формы для выпечки кулича и наборы для окрашивания яиц.

Напомним, в этом году Пасха у православных приходится на 2 мая.

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19:17, 23.04.2021 675

Бийский рабочий