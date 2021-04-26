Бийск: Эксперт объяснила, что делать, если отпуск совпал с майскими праздниками

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Многие россияне спланировали отпуск с учетом майских праздников.

Однако после указа президента РФ Владимира Путина стал вопрос о рентабельности использования отпускных в эти дни.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец рассказала в беседе с «Российской газетой», как поступить в подобной ситуации, чтобы сохранить отпуск. Она считает, что никто не хочет тратить выходные на очередной отдых, когда можно взять его на буднях.

— Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем, – рассказала эксперт.

Нерабочие дни в России, в отличие от праздничных, имеют особенный статус. Они включаются в число дней отпуска и оплачиваются работодателем по среднему заработку. Дата окончания в этом случае не изменяется. Если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, это не является основанием для его переноса. Лучшим решением, по мнению специалиста, станет договор с начальством, который перенесет отпуск.

Эксперт рассказал об особенностях оплаты труда в продленные майские праздники

08:59, 25.04.2021 538

Бийский рабочий