Бийск: Эксперты спрогнозировали цены на бензин в России к концу года

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Эксперты сделали прогнозы роста цен на бензин в этом году. По мнению Независимого топливного союза, стоимость топлива вырастет.

Специалисты прокомментировали ситуацию с ценами на автомобильное топливо и сделали прогноз на оставшуюся часть 2021 года.

«Исходя из ситуации, прогноз по ценам на популярную марку АИ-92 на оставшийся 2021-й год следующий: по базовому сценарию до конца года следует ждать роста примерно на 8%, — высказал в беседе с «Известиями» свой прогноз президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

По мнению руководителя проектов ИГ «Петромаркет» Анны Лишневецкой, рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в целом за оставшийся 2021-й год не превысит 5% — то есть ожидаемого уровня инфляции.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что в настоящее время прогнозировать цены на бензин и дизель проблематично, так как «слишком высока неопределенность».

По его словам, «вероятнее всего, значимого повышения цен не произойдет, так как в предвыборный период государство не заинтересовано в росте расходов граждан на топливо».

В 2021 году россияне почти на четверть урезали свои траты на бензин

15:11, 17.04.2021 425

Бийский рабочий