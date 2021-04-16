Бийск: Эксперты пояснили, почему бедных в России стало меньше

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В конце прошлого года число бедных в России снизилось до 13,5 млн человек или 9,2% населения страны, подсчитал Росстат.

В конце прошлого года число бедных в России снизилось до 13,5 млн человек или 9,2% населения страны, подсчитал Росстат.

По данным федеральной статистической службы, еще в третьем квартале доходы ниже прожиточного минимума имели 18,8 млн человек (или 12,8% населения). Однако накануне Нового года 5,3 млн человек смогли преодолеть черту бедности.

«Российская газета» опросила экспертов, чем это вызвано.

Так, Инна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, уверена, свою роль сыграла адресная поддержка в пандемию семей с детьми: это и единовременные выплаты, и постоянные.

Только в четвертом квартале 2020 года семьи с детьми получили 110,5 млрд рублей, из них малоимущим семьям с детьми досталось 97,3 млрд руб., а безработным гражданам — 15,9 млрд руб.

Дмитрий Платыгин генеральный директор ВНИИ труда, отметил, что в середине 2020 года люди сталкивались с потерей рабочих мест, но к концу года ситуация нормализовалась.

— То, что уровень бедности снизился — результат очень системной, прицельной работы. В первую очередь, конечно, сказывается нормализация ситуации на рынке труда, — говорит Платыгин. — При этом напомню, что меры по восстановлению занятости были направлены, в первую очередь, на те категории граждан, которые имеют невысокие заработки и больше всего страдают при кризисах на рынке труда. Свой эффект — и очень существенный — имели и единовременные выплаты.

Отметим, что на конец 2020 года среднемесячная номинальная зарплата в стране достигла 56 тыс. руб.

Бийский рабочий