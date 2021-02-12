Бийск: Эксперты говорят о проблемах поставок бананов в торговые сети России • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из Эквадора.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка оптовых закупок. К деифициту бананов привел неурожай в стране, а российские ритейлеры говорят о высоком спросе и задержках с поставками, которые привели к нехватке бананов и росту оптовых цен почти на 40%. В результате стоимость популярного фрукта в торговых сетях поднялась с 60 до 82 руб. за килограмм.

Информацию о нехватке бананов также подтвердил источник в федеральной сети. По его прогнозу, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель.

В четвертом квартале 2020 года импорт бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. т год к году. Статистики за 2021 год в базе Федеральной таможенной службы пока нет.

Однако группа российских ритейлеров говорят о том, что не испытывают трудностей с поставками бананов и не видят роста закупочных цен. Об этом ТАСС сообщили представители крупнейших торговых сетей России – «Магнита», X5 Retail Group («Пятерочка») и «Ашана».

Добавим, что по данным продаж за 2020 год, бананы стали самым недорогим и самым покупаемым фруктом в России, его покупатели выбирают чаще популярных яблок. Далее идут цитрусовые — апельсины, лимоны и мандарины. Популярны также виноград, груши, гранат, персики и киви.

Бийский рабочий