Бийск: Экономист рассказал, какие продукты скоро подорожают

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Рост цен будет плавным, и замедлится из-за стабилизации курса отечественной валюты, предположил экономист.

Перечень товаров, которые могут подорожать в ближайший месяц, назвал финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Смирнова, жителям России нужно быть готовыми к повышению цен на чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. Эксперт отметил, что некоторые продукты завозят из заграницы, по этой причине ослабление российской валюты в последнее время может привести к подорожанию товаров.

Аналитиками был спрогнозирован рост цен примерно на 15-20% для такой продукции.

Смирнов пояснил, что резкого скачка цен не произойдет благодаря мерам по нормализации денежно-кредитной политики, которые были предприняты Центральным Банком РФ. Он подчеркнул, что рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.

Бийский рабочий