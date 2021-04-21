Бийск: Экономика в плюсе: на фоне пандемии рост прибыли в Бийске опережает рост зарплат

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Как бийская экономика пережила пандемию и как начала этот год.

Лужи, свалки и собаки – это всегда на виду. А вот про экономику города судить непросто. Предлагаем небольшой анализ того, как бийская экономика пережила пандемию и как начала этот год.

Рост на фоне карантина

Пожалуй, один из неоспоримых фактов прошлого года – это очевидный рост экономики Бийска. Так, объем отгруженных товаров и услуг собственного производства крупного и среднего бизнеса в наукограде сложился в 2020 году на уровне более 42 мрд 42 млн рублей. По данным сайта администрации Бийска, это составляет 103,3 % к уровню допандемийного года.

Индекс промышленного производства в Бийске за прошлый год составил 102,1 % также к уровню прошлого года. И хотя темпы роста небольшие, это все-таки достижение для Бийска. К тому же, многие города страны показали за это же время явное снижение в производстве.

Лидировало за год в Бийске, естественно, производство пищевых продуктов с ростом почти в полтора раза. Также увеличение производства показали производители полимерных изделий, котлов, БАДов и некоторых других изделий.

Прибыль выросла в разы

Судя по всему, целый ряд предприятий города перенес пандемию с «плюсом». И в рейтинге муниципальных образований края Бийск по индексу промпроизводства занял в 2020 году третье место вместо седьмого, годом ранее.

Промышленность не любит хвастать своими экономическими достижениями. Но вот некоторым отраслям и предприятия города пандемия принесла неплохие прибыли.

Судите сами. Всего за год по средним и крупным предприятия города Бийска получена балансовая прибыль в сумме более 8 млрд 245 млн руб. Это более, чем в 2,6 раза больше уровня 2019 года!

Получается, что в городе немало предприятий-счастливчиков, кому пандемия пошла на пользу. Единственный нюанс – доля таких прибыльных предприятий в Бийске все-таки снизилась более чем на 3,5 %. И к началу 2021 года удельный вес прибыльных предприятий среди крупных и средних организаций города составил чуть более 74 %. Но и это неплохой показатель для такого города, как Бийск.

Оборот торговли и общепита тоже вырос

Наиболее серьезно на 2020 год пострадал малый бизнес города Бийска. Как результат — количество занятых в этой сфере экономики горожан за год буквально «сжалось». Так в 2019 году численность работников малых, средних предприятий и предпринимателей составляла почти 36 тыс. человек. То за пандемийный год этот показатель составил чуть более 28 тыс. 800 человек. Это значит, что официально работу потеряли почти 7 тыс. работников.

Это и понятно. Основное падение экономики города пришлось как раз на потребительский спрос.

Прежде всего, в Бийске, как и в других городах, пострадала сфера платных услуг для населения. Общий объем в этой сфере за год составил 3,6 млрд руб, что на 3,5 % меньше предыдущего года. Но вот некоторые показатели потребительского рынка, наоборот, показали значительный рост. Так, оборот розничной торговли за год составил в Бийске более 19 млрд руб и увеличился за сложный год на 14,5 %.

Здесь все понятно. Как известно, на фоне пандемии люди усиленно закупали продукты впрок, приобретали бытовую технику и некоторые другие товары.

Но еще поразительнее тот факт, что пандемийный год в Бийске показал рост оборота общественного питания. Только в крупных и средних организациях он составил более 139 млн руб и вырос на 34 % к уровню предыдущего года.

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Лишние работники

Сокращение малого бизнеса на фоне пандемии привело и к резкому увеличению количества безработных в городе.Так, например, в Бийске общая численность работников предприятий и организаций по городу уменьшилась почти на 11 % и составила по итогам 2020 года менее 50 тыс. человек.

В то же время, численность официально зарегистрированных безработных на начало 2021 года выросла более чем в три раза и составила около 2500 жителей города.

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Зарплаты выросли на несколько процентов

На фоне резкого сокращения официально работающих граждан данные об уровне зарплат в Бийске выглядят небесспорными. Официально считается, что средняя зарплата в Бийске за 2020 год составила около 27300 рублей, увеличившись за год на 5,8 %.

По крупным и средним предприятия зарплата в Бийске традиционно больше. Не стал исключением и 2020 год и на этих предприятиях средние зарплаты за год составили более 32 тысяч рублей. Но по факту в Бийске совсем непросто найти тех граждан, у кого зарплаты за последний год увеличились, да еще без увеличения нагрузки. К сожалению, эти процессы практически никто не отслеживает.

Несмотря на лучшее состояние экономики города Бийска, по сравнению с другими городами края, качественного улучшения на рынке зарплат за год не произошло. Бийск продолжает являться городом с самыми низкими зарплатами и занимает пятое место в регионе по размеру зарплат, будучи наукоградом и вторым по величине городом края.

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Доходы предприятий продолжают расти

Что ждать экономике Бийска от 2021 года? Пока по Бийску подробной информации нет. В настоящий момент есть оперативные данные только по региону в целом. Но даже эта информация говорит о том, что в текущей ситуации есть поводы для оптимизма.

Так, прибыль организаций Алтайского края, по данным Алтайкрастата, за первый месяц 2021 года выросла в 1,6 раза. Убытки тоже выросли, но совсем незначительно – всего на 3 %.

Среди наиболее прибыльных отраслей региона, естественно, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, деятельность информации и связи. Во всех этих отраслях доля прибыльных организаций увеличилась в несколько раз всего за год. Лидеры здесь — транспортировка и хранение – с ростом прибыльных организаций в 3,4 раза, в области информации и связи – в рекордные 14,8 раза!

Поэтому можно предположить, что у ряда предприятий и города Бийска в настоящее время достаточно ресурсов не только для собственного развития, но и для повышения зарплат своим работникам

А Бийск на фоне низких доходов значительной части населения давно соскучился по взрывному росту зарплат и увеличению социальных благ для работников предприятий.

Бийский рабочий