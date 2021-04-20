Бийск: Экономисты подсчитали, какую сумму россиянам надо откладывать каждый месяц

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Не всегда откладывать 10% от заработка, как это советуют многие финансовые консультанты, является хорошей идеей.

По мнению доктора экономических наук НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, невозможно следовать правилу 10%, когда заработной платы едва хватает на удовлетворение самых базовых потребностей, сообщает издание NEWS.ru.

Эксперт добавил, что уровень дохода, при котором получится откладывать деньги на черный день, рассчитывается для каждого индивидуально — у одних останутся лишние средства и с 20 тысяч рублей, а другим и 100 тысяч не будет хватать на жизнь.

— Основные факторы — должны быть достаточные доходы и удовлетворены полностью потребности. Если у вас есть ипотека, я очень сомневаюсь, что вы можете откладывать какие-то значимые суммы, если у вас недостаточно большие доходы. Когда же решены абсолютно все проблемы, тогда и получится делать сбережения, — считает Сергей Смирнов.

Также эксперт выделил несколько консервативных и безопасных инвестиционных инструментов. Надежнее всего будет открыть банковский вклад — он не принесет большой доходности, однако гарантирует сохранность средств.

Как отметил эксперт, стоит обратить внимание и на облигации федерального займа — по ним процент больше, и у человека всегда будет возможность продать их по текущему курсу. Куда более рискованным способом приумножить накопления является торговля с индивидуального инвестиционного счета, однако и возможная прибыль в этом случае значительно выше.

А вот вкладывать свободные средства в недвижимость для дальнейшей сдачи ее в аренду, эксперт не рекомендует — собственнику очень долго придется отбивать стоимость квартиры. А с ее продажи менее чем через три года с момента покупки придется заплатить налог.

Россиянам посоветовали хранить в рублях хотя бы половину сбережений

16:16, 14.04.2021 649

Бийский рабочий