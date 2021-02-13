Бийск: Экипажи автобусов в Бийске высказались о запрете высаживать детей-безбилетников • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Бийчане поддержали законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей до 16ти лет, которые не оплатили проезд.

Конфликтов, когда юных безбилетников высаживают из общественного транспорта в Бийске было немало. Такие ситуации вызывали у бийчан большой резонанс. Люди негативно высказывались в адрес водителей и кондукторов, ведь нередко такие случаи происходили именно зимой, в морозы. Сейчас, когда Госдума приняла закон, который запрещает высаживать детей, горожане позитивно отреагировали на эту новость, ведь теперь дети будут в безопасности, и в случае непредвиденной ситуации им не придется идти пешком.

В целом, водители и кондукторы тоже поддерживают инициативу. Большинство и до этого не высаживали юных безбилетников. Люди понимают, что дети могут действительно потерять деньги или же карту.

Однако некоторые кондукторы всё же уверены в том, что этот законопроект не должен влиять на сознание людей. По словам персонала общественного транспорта, родителям нужно лучше контролировать детей, в том числе и вовремя пополнять баланс проездных карт.

О том, как новый закон скажется на прибыли частных предпринимателей, говорить пока рано. Но опасения есть. Все будет зависеть от сознательности людей.

Детей-безбилетников в России запретили высаживать из транспорта

16:16, 10.02.2021 753

Бийский рабочий