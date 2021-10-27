Бийск: Ежедневная потребность медучреждений в кислороде выросла на 10 тонн

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В Минздраве Алтайского края рассказали о ситуации с кислородом в Бийске.

Вчера «БР» сообщил, что в медучреждениях Бийска может сложиться дефицит кислорода для больных коронавирусом.

Ситуацию прокомментировали в краевом министерстве здравоохранения.

Там говорят, что в регионе действительно складывается напряженная, но контролируемая ситуация по обеспечению медучреждений кислородом.

В настоящее время в ковидных госпиталях Алтайского края ежедневно потребляется свыше 45 тонн кислорода. Это при том, что летом в медучреждениях региона при большем количестве пациентов потреблялось кислорода меньше почти на 10 тонн. Это связано с тем, что сейчас заболевание протекает гораздо агрессивные и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, стало больше.

В настоящий момент в ковидных госпиталях оборудовано 3329 места с возможностью подключения к кислороду и приобретено более 900 кислородоконцентраторов. Летом для улучшения и регулирования подачи кислорода в части госпиталей были усовершенствованы системы пуска и подачи.

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Непосредственное содействие в организации поставок медицинского кислорода из других субъектов в ежесуточном формате оказывает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В Алтайский край поставки кислорода осуществляются в соответствии с графиком из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей ежедневно. Так же мобилизованы собственные производственные мощности в регионе — это предприятия «Алтайстройдеталь» и «Алтайский Химпром».

— Минздравом края поставлена задача перед всеми руководителями медорганизаций ежедневно отслеживать расход кислорода в инфекционных госпиталях и формировать соответствующие заявки. Благодаря совместной оперативной работе, сбоев в обеспечении кислородом в настоящее время нет. Поставки осуществляются по графику, в зависимости от потребности каждой медорганизации, — рассказывает Алексей Карнаухов, главный врач городской больницы №2 Бийска.

Врачи отмечают, что сколько бы коек ни было развернуто, если не влиять на первопричину, система будет колоссально перегружена. И чем больше ее нагружать, тем менее эффективна она будет справляться. Медики призывают носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, внимательно относиться к своему самочувствию и поставить прививку от коронавируса.

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Бийский рабочий