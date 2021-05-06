Бийск: Егорий Вешний: почему 6 мая обязательно нужно собрать утреннюю росу

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Народный праздник Егорий Вешний отмечается 6 мая (по старому стилю – 23 апреля).

В православном церковном календаре это день памяти праведника и великого мученика Георгия Победоносца – одного из самых почитаемых святых у наших предков. Имя Георгий не является русским, поэтому народ использовал его производные – Юрий и Егорий. Другие названия праздника: Георгий Победоносец, Юрьев/Егорьев день, Юрий/Егорий весенний, Отмыкание земли, Праздник пастухов.

С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь»; «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает». Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», — говорили в народе.

Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром. В это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса». Однако юрьевские росы могли причинить и вред домашним животным. Если кто-то хотел зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст, а затем накинуть на скотину. Результатом этого станет то, что у коров пропадет молоко, а телята ослепнут.

Народные приметы на 6 мая:

На Руси два Егорья: холодный (9 декабря) и голодный (6 мая).

Богатый сыт и в Егорьев день, а бедный терпит до Спаса.

Егорий землю отмыкает.

Ясное утро на Юрия — будет ранний сев, ясный вечер — поздний сев.

Если в этот день ударит мороз, значит, уродится просо и овес.

День выдался теплым – лето будет ранним.

Если на Егория Вешнего идет ливень – будет много травы и, соответственно, сена.

Ветер с севера предвещает ранние морозы осенью.

На березе листья крупные, значит, урожай будет хорошим и обильным.

Нельзя в этот день ссориться или громко эмоционально спорить о чем-либо – может ударить молния.

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07:00, 05.05.2021 839

Бийский рабочий