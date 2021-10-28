Бийск: Ефим Осенний. Что нельзя делать по народным приметам 28 октября

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В церковном календаре это дата памяти святого Евфимия Солунского

Другие названия праздника: «Ефим», «Ефимий пчельник», «Луки», «Льняницы».

Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась и все растения и животные готовились к ее приходу.

Что нельзя делать в праздник святого Евфимия

Стирать и гладить белье. Это самая важная примета. По народному поверью, нарушив ее, можно привлечь разные болезни и сократить жизненный срок.

Заниматься ремонтом. Это правило распространяется даже на починку сломанных вещей. Нарушение запрета может привести к травме, а сделанное не будет долго держаться.

Лениться. 28 октября следует поставить три важные цели и выполнить их. Иначе неприятности постучатся к тебе.

Сквернословить. В день Евфимия следи за тем, что говоришь. Твоя речь должна быть чистой и без злых помыслов.

Заплетать косы. Считается, что если женщина будет плести косы, то она таким способом вплетет в судьбу неприятности и болезни. Так что сегодня лучше выбрать другую прическу.

Сегодня нельзя набирать воду из колодца. Существует поверье, что она может принести людям болезни.

Ссориться и выяснять отношения. В этот день не стоит ввязываться в конфликты. Споры и ссоры нужно пресекать сразу, тогда любовь будет только крепчать с каждым днем.

28 октября под ударом находится женский род. По-всякому тёмные силы пытаются навредить именно женщинам. Чтобы не стать жертвой дурного глаза, постарайтесь заниматься домашними делами и не отвлекаться от работы.

Именины 28 октября отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Семен.

Народные приметы на 28 октября

На Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывают облака — в ближайшее время хорошей погоды не будет.

В этот день небо голубого цвета — не следует ждать теплую погоду.

Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.

Если на чистом вечернем небе рядом с луной есть небольшие круги, то грянет мороз. Если эти круги красноватого цвета и неясной формы, то будет снегопад и ветреная погода.

Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.

Если на Ефимия снега надует, то к следующей осени хлеба прибудет.

Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.

Бийский рабочий