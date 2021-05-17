Бийск: Единая нацплатформа управления данными ускорит порядок назначения пенсии

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По мнению вице-премьера Михаила Мишустина, новая платформа упростит обмен данными между госструктурами.

Правительство РФ утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными, она заработает до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

— До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Ее основная задача — улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг, — говорится в сообщении. Соответствующее положение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Новая платформа «объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз», сообщается на официальном сайте правительства России. В том числе на ней будут собраны сведения из Пенсионного фонда и реестров юридических лиц, недвижимости и транспорта. Сейчас эта информация разбросана по разным базам данных, которые обновляются недостаточно оперативно. Система ускорит обмен данными между разными государственными структурами и поможет быстро собрать бумаги для продажи квартиры, дачи или автомобиля.

Платформа также позволит определить источники юридически значимых сведений и контролировать их достоверность и актуальность. Управлять системой будет Минцифры РФ.

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19:18, 14.05.2021 502

Бийский рабочий