Бийск: Дышать нечем: бийчане второй день жалуются на смог и запах гари

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Сразу в нескольких регионах Западной Сибири синоптики объявили так называемый «режим черного неба» — неблагоприятные погодные условия

Ощутимый запах гари бийчане почувствовали еще вечером в воскресенье – в этот день в регионе установилась безветренная теплая погода, которая способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. А так как сейчас уже начат отопительный сезон, дым от печных труб и котельных воздух в городе не улучшает – дымка продолжает висеть в воздухе, смешиваясь с автомобильными выхлопами.

Климатологи говорят, что в безветреную погоду над городами нарушается движение слоев воздуха и повисает смог. Это дым от печного отопления, выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных предприятий.

Особенно явно видна дымовая завеса над Бийском в вечернее время.

Ночной смог над Бийском 18 октября Фото: Редакция "БР"

На утро 19 октября синоптики Алтайского гидрометцентра снова передали для Бийска неблагоприятную обстановку:

— В ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города, — говорится в сообщении АЦГМС.

В подобной ситуации горожанам надо предпринять определение меры. Населению при объявлении режима неблагоприятных погодных условий рекомендуется:

ограничить пребывание на улице;

не проводить открытое проветривание помещений;

пользоваться только кондиционерами;

заниматься физкультурой и спортом только в закрытых спортивных комплексах.

Утром 18 октября Бийск накрыл густой осенний туман

10:35, 18.10.2021 1297

Бийский рабочий