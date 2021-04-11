Бийск: Дунайские волны: в Бийске талые воды мощным потоком хлынули в сливной канал

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Переполнение «Голубого Дуная» в Бийске началось со вчерашнего вечера, говорят бийчане.

Сейчас это по-настоящему «горячая», точнее, холодная точка на карте Бийска – вот таким затопленным сейчас выглядит тоннель на улице Трофимова. В связи с большим потоком талой воды канал, который в народе поэтично называют «Голубым Дунаем», сейчас переполнен. Вода идет с нагорной части Бийска и, сливаясь по каналу, уходит в Бию в районе Зеленого клина.

Бурлящий «Голубой Дунай» – бийская примета весны. Как говорят специалисты, это канал двойного действия: весной он служит для отвода вод из Зонального района, а летом и осенью, напротив, спасает улицы Нижнецэсовские от Бии. Когда на реке есть высокий уровень воды, то на канале закрывают затворы и путь воде преграждают.

Напомним, в 2018 году, когда Бийск тонул от весенних осадков и талой воды, бийский видеоблоггер Геннадий Печенькин устроил необычный сплав по «Голубому Дунаю» на резиновой лодке.

В пятиминутном сюжете, который он опубликовал на YouTube, помимо яркой и запоминающейся картинки есть факты о бийской сезонной «реке». Единственное, о чем Печенькин сожалеет, то, что не удалось перевернуться. А специально позировать для камеры не стали:

— Честно скажу, было страшновато. Лодка очень шаталась. В основном-то я плавал на лодке только по карьерам- но там гладь, течения нет, — рассказал Печенькин.

Говорят, что история создания этого водосливного канала уходит корнями в 30-е годы XX столетия. Тогда Мочищенское озеро вышло из берегов и нанесло ущерб колхозу «Слава», который располагался рядом. Раздосадованные сельчане собрались и прорыли отводную канаву. Строительство железной дороги на ЦЭС также образовывало сток. А прежде вешние воды, поднимали муть со дна Мочищенского озера и выносили ее в болото, которое располагалось там, где сейчас находится Александровский парк и заводоуправление «Сибприбормаша».

Мой район: озера Ковалевское, Мочищенское и Канонерское

12:40, 25.06.2019 5788

Бийский рабочий