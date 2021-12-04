Бийск: Духовное наставление: бийские осужденные посетили выставку «Храмы Алтая»

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Осужденные бийского исправительного центра посетили выставку «Храмы Алтая»

Экспозиция находится в художественном зале Бийского архиерейского подворья. О том, для чего провинившимся принимать участие в культурных мероприятиях и как после этого меняется их жизнь расскажем далее.

Осужденный бийского исправительного центра Егор отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков. Ему дали семь лет строго режима. После четырех лет, наказание смягчили. Изменили на исправительные работы. В Бийске молодой человек устроился дворником, получает около 12 тысяч.

Дмитрий Камбалин уже больше 20-ти лет работает с осужденными. Как отмечают сотрудники исправцентра, он умеет просто объяснять очень сложные, можно сказать, философские вопросы и без назиданий указать человеку на неправильные поступки.

На выставке рассказали о храмах, которые расположены на территории Алтайского края и Республики Алтай. В свою очередь осужденные высоко оценили работы фотографа Евгения Санина. В художественном зале архиерейского подворья представлено порядка 20 его снимков. На этом мероприятия не заканчиваются, у осужденных всегда насыщенная культурная программа.

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17:36, 20.11.2021 1014

Бийский рабочий