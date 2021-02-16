Бийск: Двух бийчанок осудили за подпольную легализацию иностранцев в России • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Женщины несколько лет «помогали» выходцам из Средней Азии и Армении сдавать экзамен по русскому языку.

В Алтайском крае сотрудники регионального управления ФСБ выявили сразу два подпольных «центра», которые занимались легализацией иностранцев в России. Они действовали в Барнауле и Бийске, и незаконно помогали оформлять документы на пребывание и работу гражданам Средней Азии, Армении и Китая.

Как сообщает «Российская газета», на днях Бийский городской суд вынес приговор двум бийчанкам, которые на протяжении нескольких лет «помогали» выходцам из Средней Азии и Армении сдавать экзамен по русскому языку. Иностранцам это необходимо, чтобы получить разрешение на временное пребывание и патент на работу в России.

Женщины предлагали гостям из соседних республик услуги по написанию тестов. А для сдачи устной части бийчанки предлагали иностранцам просто зазубривать устные ответы на вопросы. Такое якобы «говорение» на русском подпольные экзаменаторы снимали на видео и отправляли в реальные центры тестирования вместе с письменными ответами.

За свои услуги специалисты «Бюро переводов» брали в среднем по 15 тысяч рублей с человека. За пять лет через них, по оперативной информации ФСБ, прошло более 1,5 тысячи иностранцев. Суд оценил размах незаконной деятельности бийчанок в два с половиной года условно и 30 тысяч рублей штрафа — каждой. Правда, виновными они признали себя лишь частично, поэтому намерены обжаловать решение суда.

Как отмечают правоохранители, такая схема работала без сбоев и все, кому помогали псевдоэкзаменаторы, в итоге получили сертификаты, а затем и разрешения на пребывание и работу в России.

Несмотря на то, что документы были подлинные, получены они все же незаконным путем и большинство иностранцев на деле не могли связать на русском и двух слов. Бийчанок признали виновными в организации незаконной миграции (пункт а) части 2 статьи 322.1 УК РФ).

Подобная схема была вскрыта и в Барнауле. Там, приговор ее организаторам подобной уже вступил в законную силу. Двое мужчин за «помощь» в получении сертификатов о знании русского языка нескольким гражданам КНР получили тоже условные сроки — два года восемь месяцев и два года шесть месяцев.

Бийский рабочий