Бийск: Двое детей на Алтае пострадали от укусов клещей

0
В Республике Алтай начался клещевой сезон.
За прошедшую неделю в Республике Алтай зарегистрировано уже два обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.
От укусов опасного насекомого пострадали дети в Турочакском и Шебалинском районах. Родители отмечают, что дети при этом не покидали приусадебных участков. В селах часто на приусадебный участок клещей заносят сельскохозяйственные животные, отметили в пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
Оба ребенка были вакцинированы против клещевого энцефалита,
Подготовка к сезону клещевых инфекций в Республике Алтай начата уже давно. Как и в прошлом году, упор в борьбе с клещами будет делаться на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ, отмечают в ведомстве.
Роспотребнадзор предупредил о высокой численности клещей на Алтае в 2021 году
10:48, 19.03.2021 930