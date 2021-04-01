Бийск: Двое детей на Алтае пострадали от укусов клещей

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В Республике Алтай начался клещевой сезон.

За прошедшую неделю в Республике Алтай зарегистрировано уже два обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

От укусов опасного насекомого пострадали дети в Турочакском и Шебалинском районах. Родители отмечают, что дети при этом не покидали приусадебных участков. В селах часто на приусадебный участок клещей заносят сельскохозяйственные животные, отметили в пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Оба ребенка были вакцинированы против клещевого энцефалита,

Подготовка к сезону клещевых инфекций в Республике Алтай начата уже давно. Как и в прошлом году, упор в борьбе с клещами будет делаться на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ, отмечают в ведомстве.

Роспотребнадзор предупредил о высокой численности клещей на Алтае в 2021 году

10:48, 19.03.2021 930

Бийский рабочий