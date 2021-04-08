Бийск: Двое бийчан обокрали строительный вагончик и сдали похищенное «на металл»

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С заявлением в полицию обратился директор охранного предприятия.

По словам мужчины, неизвестные из вагончика для отдыха лесников похитили металлические лестницу, двери и печь отопления. В ходе оперативно-розыскных работ правоохранители установили личности злоумышленников. В совершении кражи подозреваются двое мужчин 1986 и 1992 годов рождения.

Бийчане признались, что увидели бесхозное сооружение, забрали часть конструкции и сдали в пункт приема металла. Выручить удалось 2 400 рублей, которые в дальнейшем были потрачены на собственные нужды. По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело. Задержанные написали явки с повинной и сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Бийчанин попросил соседку купить сигарет и дал ей фальшивые 5000 рублей

15:16, 22.03.2021 540

Бийский рабочий