Бийск: Движение по Старому мосту через Обь в Барнауле возобновят с 20 октября

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Работы по капитальному ремонту моста завершаются раньше сроков, оговоренных в госконтракте

Движение по Старому автомобильному мосту через реку Обь в Барнауле, возобновится с 20 октября, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Работы завершены с опережением графика – мост должны были сдать по контракту к 20 ноября, но движение откроют на месяц раньше срока, уже с 20 октября.

Протяженность конструкции составляет 1,3 км, сюда входит проезжая часть моста и две эстакады. Автодорожная часть перешла в федеральную собственность и поступила на баланс ФКУ Упрдор «Алтай» в конце 2018 года, с января 2020 года мост закрыли на ремонт. Чтобы восстановить сооружение, находящееся в неудовлетворительном состоянии, полностью заменили плиты проезжей части и балки пролетных строений. Также был выполнен большой объем работ, чтобы перенаправить железнодорожный транспорт. Сейчас предстоит восстановить движение поездов по пути, проходящему под автомобильной дорогой.

При ремонте объекта были использованы современные конструктивные решения, хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения надежности и долговечности. Новые деформационные швы обеспечат повышенный уровень поглощения ударов и вибраций, что сделает проезд более комфортным для автомобилистов.

Здесь же нанесли разметку из термопластика – более долговечного и заметного для водителей материала. Кроме того, РЖД (собственник всех конструктивных элементов моста, кроме автодорожной части) привел в порядок металлические фермы, расположенные по бокам проезжей части.

Бийский рабочий