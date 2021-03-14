Бийск: Две новые онлайн-камеры показывают участки административного центра Бийска

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Список онлайн-камер Бийска, которые доступны к просмотру, увеличился еще на две.

Теперь бийчане и все желающие смогут рассмотреть детали участков административного центра города – две новые камеры установили рядом со зданием администрации Бийска и торговым центром ЦУМ. Камеры называются как «Пешеходный переход (ЦУМ) и «Площадь перед администрацией».

Напомним, ранее бийчане могли увидеть локацию «Администрация Бийска» и «ЦУМ», сейчас на этом участке прибавилось еще две камеры.

Добавим, что всего в городе можно смотреть в более чем 200 камер, которые показывают школы, перекрестки, оживленные улицы, стадионы, игровые площадки и многое другое. Посмотреть камеры можно как на сайте предприятия «Сотрудник», так и на нашем сайте – в разделе «Бийск-online».

Все камеры города ведут круглосуточную запись и доступны онлайн. Только что установленные камеры выделены в списке красным цветом.

Город на ладони: ещё три новые камеры появились в Бийске для онлайн-просмотра

11:41, 14.02.2021 2534

Бийский рабочий