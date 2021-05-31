Бийск: Два ребенка находятся в тяжелом состоянии после опрокидывания батута в Барнауле

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Возбуждено уголовное дело о травмировании детей при опрокидывании батута.

30 мая возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей 2017 года рождения получили травмы.

Как сообщает Минздрав региона, детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек, как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что о происшествии доложили губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.

Бийский рабочий