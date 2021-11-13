Бийск: Два мешка корма съедают за день лебеди, прилетевшие в бийскую Молодежку

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Более 200 птиц уже прилетели в Бийск на зимовку

Лебедей в Бийске стали замечать еще в октябре. К началу ноября птицы уже обосновались «у себя» — в поселке Молодежка. Здесь уже более 200 птиц, и могут прилететь еще. В этом году в Молодежку лебеди прилители раньше обычного.

Пережить зиму в наукоград лебеди слетаются вот уже тридцать лет. И с каждым годом их становится все больше. Когда-то в поселок Молодёжный прилетало всего 15 птиц, а в декабре 2020 года их уже насчитали за две сотни. С каждым годом сюда прилетает все больше лебедей – по всей видимости, прирост идет за счет новых поколений.

Лебеди в бийском поселке Молодежка. Фото: Евгений Плахотин

Узнать молодого лебедя не сложно – в нем еще нет той грациозности, которой принято наделять эти птиц, и вчерашний птенец еще не белый, а сероватый. Таких уже можно заметить в Молодежке.

Новый вид лебедей прилетел на зимовку в бийский поселок Молодежный

14:44, 28.12.2020 5343

Поначалу прилетевшие птицы заняли всю акваторию поблизости, ведь лед еще не встал, и лебедям есть, где разгуляться. Так что многие, кто раньше сюда приезжал, остались без удачных фото, потому что лебеди были далеко. Сейчас птицы стали подплывать ближе к набережной.

Лебеди в бийском поселке Молодежка. Фото: Евгений Плахотин

В Молодежке уже можно встретить тех, кто приехал сюда посмотреть на стаю.

Меж тем в отряде «Хранители лебедей» напоминают, что для таких встреч лучше выбрать неброскую одежду (птиц отпугивают яркие цвета), не брать с собой собак (по той же причине), и не мешать, когда волонтеры кормят птиц.

Хлеб – не лучшая еда для птиц, хотя они и не прочь им угоститься. В таком случае важно выбирать мягкий белый хлеб, незачерствевший и без плесени. Но полезнее было бы захватить с собой горох или зерно.

Кормление лебедей. Фото: Евгений Плахотин

К счастью, уже четыре года у «Хранителей лебедей» нет проблем с кормом для птиц, помогают местные предприятия.

Едят птицы не «как птички» — по мешку утром и по мешку вечером. Без помощи, говорят в Молодежке, такую стаю было бы не прокормить, ведь порой сюда слетаются до 400 лебедей.

Кстати, в этом году тут отмечают, что семейных птиц прилетело заметно меньше обычного. Если раньше в Молодежке было много лебединых пар с птенцами (аж до семи молодых птиц), то в этом году такие семьи — редкость. По всей видимости, что-то могло случиться там, где птицы делали кладку.

Лебеди в бийском поселке Молодежка. Фото: Евгений Плахотин

Еще один неприятный фактор, который отмечают в отряде, — мусор, который после себя оставляют гости набережной. Полиэтиленовые мешочки, пластиковые упаковки и прочее может быть смертельно опасно для птиц. Лебеди их заглатывают и погибают от удушья.

Бийский рабочий