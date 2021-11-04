Бийск: Два человека погибли в ДТП с автобусом на трассе под Бийском

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Сегодня на Чуйском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, женщина, управляя иномаркой, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом. На момент аварии в рейсовом автобусе находились 45 пассажиров и два водителя, из которых никто не пострадал.

От сильного удара легковушка оказалась в кювете. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Тойота Карина» погибли от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту ДТП назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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10:15, 03.11.2021 944

Бийский рабочий