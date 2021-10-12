Бийск: Другие регионы ужесточают ограничения. Коротко о COVID-ситуации на 12 октября
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Вирусолог предложил ввести в России штрафы за отказ от вакцинации
- За последние сутки в России выявили 29 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым рекордом с начала 2021 года, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Большее число заражений за одни сутки в России выявлялось лишь однажды — в декабре прошлого года было объявлено о 29 935 больных.
- Ношение маски, полоскание горла и мытье рук могут позволить человеку быстрее и легче переболеть коронавирусом в случае инфицирования, считает доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. В среднем продолжительность COVID-19 составляет 11 дней, но у разных пациентов этот период может составлять от одного-двух дней до 21-28 и более.
- По мнению члена-корреспондента РАН Александра Лукашева, штраф в размере 5 тысяч рублей был бы приемлемым в сравнении с затратами на лечение одного больного, которые достигают 200 тысяч рублей.
- Кремль счел «нереальным» введение штрафов за отказ прививаться от COVID. По словам Дмитрия Пескова, штрафы за отказ от вакцинации «противоречат социальному характеру» российского государства.
- В Кремле назвали «непозволительно маленьким» уровень вакцинации в России. «Уровень вакцинации у нас маленький, непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность», сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
- Кремль: президент России Владимир Путин давно взял ситуацию с коронавирусом «в свои руки». Глава государства и правительство занимаются связанными с COVID-19 вопросами «на ежедневной основе».
- Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом в Москве. Секс-символ 80-х, 90-х, да и вообще всех времён пожаловался на слабость, кашель и высокую температуру. Несколько дней артист принимал таблетки самостоятельно, но ПЦР показал положительный результат. Врачи оценивают состояние 72-летнего Валерия Яковлевича как среднетяжелое.
Алтайский край обновил рекорд по количеству заболевших за 24 часа
14:31, 11.10.2021 1387