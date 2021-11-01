Бийск: Дрифтеры Бийска продолжают устраивать гонки у ТРЦ, несмотря на ограждения

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Несмотря на установленные бетонные полусферы весом в 100 кг каждая, дрифтеры продолжают «валить боком» у ТРЦ «Ривьера»

В соцсетях Бийска (в группе «Инцидент Бийск») жители района Зеленый клин опубликовали видео ночных покатушек на парковке у торгового центра «Ривьера».

Как неоднократно писал «БР» ранее, именно здесь дрифтеры обожают крутить пируэты на своих авто, «на радость» жителям района. Администрация города и предприниматели совместными усилиями установили бетонные полусферы – правда, почему-то несколько сбоку от основной парковки. На этом, говорили они, с проблемой дрифта в центре жилого района покончено.

Но по факту на парковке до сих пор крутятся автомобили и «шизанутый молодняк, забычив шары, на ржавых ведрах продолжает терроризировать район», написали очевидцы и опубликовали видео.

Бийчане в комментариях к видео пишут, что полусферы расположили «довольно странно»:

— Такое ощущение, что сферы поставили для того, чтобы больше никогда не приезжал цирк. Они вроде в аккурат на том месте стоят, где купол разворачивают обычно. Ну и ладно, у нас и так цирка хватает. — Сферы эти есть, но они правее, и да, сильно дрифтерам не помешают – они как визжали моторами, так и продолжают, — пишут бийчане.

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17:11, 30.10.2021 1152

Бийский рабочий