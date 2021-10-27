Бийск: Дотянулся до небес: в Бийске установили главный купол храма Николая Чудотворца

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С небольшой задержкой в полтора месяца главный купол строящегося храма Святителя Николая Чудотворца был установлен 26 октября

На самом деле, кажется, что нельзя было выбрать более подходящего времени: настолько красиво оттеняет золотая осень яркие переливы солнца на множестве граней нового купола.

Крест все выдержит

Вопреки ожиданиям, что на освящение креста главного купола придет около 30 человек, народу собралось гораздо больше. Прохожие останавливались, любовались. Многие подходили, чтобы слегка прикоснуться к куполу, кто-то не стеснялся, и целовал его холодную поверхность.

Павел Коваленко, директор музея истории Алтайской духовной миссии: – С первого дня, с момента освещения места под строительство этого храма слежу за его судьбой. Это прекрасно, что главный купол, наконец-то, займет свое место в строящемся Никольском соборе. Думаю, что храм будет хорошим украшением привокзальной площади Шукшина и послужит духовному возрождению Бийска и бийчан.

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Всю монтажную конструкцию второго купола, как и первого, на колокольне, делали в Барнауле. Металлоконструкция была изготовлена в цеху, потом по сборным элементам отправлена в Бийск.

– Уже здесь, в Бийске, мы делали купол почти две недели, – рассказывает Александр Чуев, монтажник купола. – На сварку ушло около трех дней, а в оставшееся время облицовывали. Все ­это – ручная работа.

Для создания купола использовался специальный металл: нержавейка зеркально-полированная с напылением нитридом титана под золото. «Пылили» лист метр на два, и уже из него вырезали каждую шашку специальным ножом, выгибали фальц (замок) и одевали одна на другую. И таких шашек – около двух тысяч! Несмотря на то, что по большей части, работа проходила под дождем, ребята-монтажники говорят, что сложностей не возникло.

– После того, как сварили металлоконструкцию, она была основанием в горизонтальном уровне, а крест нужно было поставить в строго вертикальном уровне, чтобы под воздействием природы купол не «уплыл», – продолжает Александр. – А крест выставляли сразу после сварки конструкции. И поднимать мы будем за крест – он все выдержит!

Подъем главного купола храма Святителя Николая Чудотворца в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

Расчетный вес главного купола – 4 тонны. Его подъем на место занял около часа.

Просто прикоснуться

Но перед тем, как поднять купол на его новое, законное место, провели обязательный обряд освящения, на котором присутствовали секретарь Бийской Епархии протоиерей Валерий Замятин и священник Димитрий Харин.

– Это главный купол, и теперь многим горожанам сразу станет ясно – работа идет, – уверен Димитрий Харин, настоятель строящегося храма. – Николай Чудотворец понятен многим, образ кротости люди ценят всегда. Пока больших планов на дальнейшую работу нет, потому что нет целевого финансирования. Мы, по-прежнему, деньги ищем сами, помогают люди. Дело движется: так было и шесть лет назад, и сейчас.

Подъем главного купола храма Святителя Николая Чудотворца в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

Так как работа проходит на свежем воздухе, при ограниченном числе рабочих (лишних людей тут не бывает), очередная волна коронавируса процесс не задела. Все основные бетонные работы и кладка завершены, но впереди еще предстоит многое.

И первый, и второй купола храма Святителя Николая Чудотворца идентичны по своему контуру и форме. Но тот, который находится над колокольней, в диаметре всего 4 м., главный купол гораздо больше – 7м.

На кресте главного купола ничего не изображено –рассмотреть его снизу не сможет никто. Но полюбоваться переливами золотой «чешуи» бийчане могут теперь в любое время.

– Мне важно было поучаствовать в этом событии, – рассказывает прихожанка Дарья. –У нас будет такой хороший храм, в честь святого Николая Чудотворца, который всем помогает. Дай, Господи, чтобы быстрее построился наш храм! Это же украшение и оберег нашего города.

Подъем главного купола храма Святителя Николая Чудотворца в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

Преодолев большое расстояние, в том числе и на автобусе, на освящение купола приехали Людмила Иосифовна с сыном Колей, у которого ДЦП с детства, и он на инвалидной коляске.

– Прошлое воскресенье мы здесь были на службе, а сейчас вновь приехали с сыном. Такое событие знаменательное! Раз в сто лет, сейчас поставят и будет стоять! Для людей тут все есть: парк, остановки. А монастырские всегда облагораживают территорию – посадят деревья, и будет вообще хорошо!

Маленькая Лиза перед школой тоже успела не только посмотреть на большой купол, но и множество раз к нему прикоснуться. Не скрывая неподдельную радость, смело рассказала корреспонденту «БР»:

– Мне понравился этот купол, он такой необычный и сильно большой, – говорит девочка. – Мои дети потом скажут «Мам, ты че, на купол лезла?»

Подъем главного купола храма Святителя Николая Чудотворца в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

Ее мама подтверждает, что событие для их семьи важное: когда первый купол устанавливали, они тоже здесь были.

– Хотим просто прикоснуться, пусть этот момент запомнится: дотронулся до купола, который теперь у небес находится.

Когда зазвучат колокола: судьба строящегося храма на вокзале Бийска

07:20, 11.06.2021 7192

Бийский рабочий