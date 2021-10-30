Бийск: Досрочно закодировались: в Бийске активно соблюдают правила эпидбезопасности

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Официально с 15 ноября культурные люди без QR-кода слегка загрустят. Ведь в привычные места для досуга уже не зайдешь прикрывшись маской.

В указе Губернатора Алтайского края четко обозначены все позиции: куда можно, куда нельзя.

Некоторые лазейки для антипрививочников остались: можно зайти в большой торговый центр, если в нем есть аптека, продуктовый магазин или офис, предоставляющий услуги телефонии. Логично предположить, что «дергать» каждого посетителя с проверкой кода тоже никто не будет, как и отслеживать перемещение.

Но эффект от постановления Губернатора уже есть: кто-то окончательно решился привиться. А где-то уже ужесточили режим и действуют согласно правилам.

В магазинах

Зашел в магазин – надень маску. Теперь этот закон станет неписанным для сотрудников и посетителей. Первым сделали высокие штрафы за неправильно надетую маску, а обслуживать посетителей, не выполняющих требования, больше не будут.

В известной сети магазинов Бийска кассир рассказала нам:

– Ввели очень большие штрафы. А люди некоторые этого не понимают, уже сталкивались с агрессией. Некоторые очень активно протестуют, угрожают. Но это не от нас зависит. Маски – это же просто, мы же QR-коды не требуем.

Девушка призналась, что иногда ей даже становится страшно, как реагируют люди.

Те бийские магазины, где ранее можно было не надевать маску вовсе, как –будто проснулись. И постоянные покупатели удивляются: а раньше же можно было?

В ресторанах и отелях

Меры безопасности в кафе Фото: Сергей Кулыгин

Кого не устроит отдых только на даче или природе, обязательно поставит прививку, чтобы получить заветный QR. Не боялись болезней, страшных репортажей из больницы – а вот отказ от привычного образа жизни показался веской причиной.

– Я сделаю прививку, раз нельзя будет никуда ездить, ходить в рестораны, – говорит бийчанка Наталья Владимировна. — Она привыкла выезжать на несколько дней с семьей в город-курорт Белокуриху.

Заселиться в отель без специального кода вскоре будет нельзя. Ударит ли это по отрасли, или же простимулирует активных туристов встать в отряд «привитых» покажет статистика первых двух-трех месяцев, с момента вступления указа в силу.

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В учреждениях культуры и спорта

Рисковать своей репутацией, возможностью работать и давать детям силу и знания, учреждения культуры и спорта не будут.

Так, в бассейне «Заря» взрослые без масок не проходят контроль, установлена дополнительная преграда для входа в зал и санитарная зона. Работают рециркуляторы воздуха.

Желающие купить билет в кассе Городского дворца культуры на приезжающего в середине ноября француза пока что могут это сделать. Но вот пройти на концерт без QR кода – уже нет.

– Мы выполняем приказ Губернатора. Если кода не будет, концерт посетить будет нельзя, – пояснили корреспонденту «БР»

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В общественном транспорте

Маска теперь – даже на водителе. В городском транспорте стали более активно следить за соблюдением противоэпидемического режима. Этому способствуют, конечно, и внезапные рейды и проверки.

Хотя на самом деле, ношение маски в общественном транспорте, действительно полезно. Сезонные болезни, случайно чихнувший рядом человек — становятся не так опасны, если защищены дыхательные пути.

Фото: Сергей Кулыгин

Удивительно, но даже люди, которые не получили и не планируют получать QR-код, кажется, взбодрились и усилили меры личной безопасности.

– Мы с дедом всегда в парке Ленинградском гуляем, – рассказывает Лилия Михайловна. – Возраст большой, 85 лет мне. Походим, потом сядем-посидим. И маски там тоже носим. А недавно к нам женщина без маски подсела, мы сразу ушли.

Прививаться пенсионерка боится, да и по театрам и кафе они никогда не ходили. Но говорит, ощущение того, что в маске все-таки надежнее и лучше, появилось только недавно.

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14:14, 27.10.2021 2288

Бийский рабочий