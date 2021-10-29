Бийск: Дошли до 40 тысяч в день. Коротко о ситуации с COVID на 29 октября
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За сутки в стране выявили 40 096 заражений, общее число заболевших превысило 8,39 млн
- В России выявили 40 096 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет более 8,3 млн. Всего выздоровели более 7,2 млн человек, умерли свыше 235 тыс. За сутки зафиксировано 1159 смертей.
- В России десятый день подряд от COVID умерли более 1 тыс. человек. Впервые с начала пандемии в России от COVID за сутки умерли более 1150 человек. При этом сразу несколько регионов России, в том числе Севастополь и Нижегородская область, вышли на исторические максимумы по числу смертей.
- Дмитрий Песков: власти не принимали никаких решений о введении обязательной вакцинации против коронавируса. «Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются».
- В Кремле не подтвердили информацию о перезапуске государственной информационной кампании, в рамках которой граждан убеждают прививаться от коронавируса.
- Минздрав рассказал о случаях необоснованных медотводов от вакцинации. Врачи часто выдают медицинские отводы от вакцинации от коронавируса тем, кто, учитывая имеющиеся болезни, при заражении COVID-19 попадет в реанимацию.
- Комбинация инъекций вакцины «Спутник V» и ревакцинации с помощью назального спрея, предположительно, позволит полностью защитить привитых от заражения коронавирусом, считает директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Вакцина «Спутник V» защищает от смерти при заражении дельта-штаммом на уровне выше 95%, от госпитализации — на 90% и от клинически выраженного заболевания — на 80–85%, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин. Вывод сделан на основе анализа применения вакцины в России и Аргентине.
- Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предупредил об опасности «легкого пути» в пандемию. Он считает, что ограничительные меры властей для борьбы с коронавирусом «должны быть соразмерны степени опасности» для общества и не «вести к нарушению конституционных прав и свобод».
- В России COVID-19 сейчас наиболее распространен среди людей старшего возраста, растет число новых пациентов в возрасте от 65 лет, сообщила замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
- В Московском регионе начался период нерабочих дней с частичным локдауном, который продлится до 7 ноября. Первые шесть регионов начали нерабочие дни с 25 октября.
- В Москве прошел первый розыгрыш квартир среди тех, кто сделал прививку от COVID-19. Жилплощадь получили два человека. Каждую неделю в Москве будет проводиться новый отбор победителей. Для участников лотереи подготовлено десять однокомнатных квартир.
Ре-вакцинация: государство перезапустит прививочную кампанию по COVID
18:52, 28.10.2021 650